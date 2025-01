Con i genitori e in particolare modo con il papà, Malena non ha mai avuto un rapporto semplice, come raccontato proprio da lei stessa. Durante la sua esperienza a L’Isola dei Famosi, la pornostar, che ha deciso di recente di dire addio al mondo a luci rosse, ha raccontato qualcosa in più sul padre, spiegando che aveva lasciato sua mamma abbandonando anche lei. Quando la madre si è ammalata, infatti, è stata proprio Malena a doversene prendere cura, non essendoci più suo padre al loro fianco. Inoltre i rapporti si sono inaspriti ancor di più dopo che questo ha scoperto del suo lavoro: “Ci è rimasto male, mi disse che se avessi abbracciato questa carriera non mi avrebbe più considerata sua figlia”.

Nel corso della sua esperienza a L’Isola dei Famosi come naufraga, però, da parte del papà è arrivata una sorpresa che l’ha lasciata a bocca aperta, una sorta di tentativo di riappacificazione: “Sono e resto tuo padre e sai che, anche se da lontano, ti seguo. Sono orgoglioso di te” diceva l’uomo in un videomessaggio. Dunque, nonostante il malcontento, il papà di Malena ha cercato di fare un passo verso di lei per farla sentire accettata e per cercare di comprendere il suo percorso.

Genitori di Malena, chi sono: “Mamma non mi ha ostacolato”

Parlando della mamma, invece, Malena ha spiegato che anche lei non era felice che intraprendesse una carriera nel porno, ma nonostante ciò non l’ha ostacolata. Ha però preso le distanze da questo suo percorso, spiegando che non avrebbe mai visto uno dei suoi film e così è stato. Malena, nonostante tutto, ha un ottimo rapporto con la madre, alla quale è stata vicina durante il percorso della malattia: un tumore che ha dovuto affrontare con il supporto della figlia, essendo stava lasciata tempo prima dal marito.

Nonostante la sua esperienza complicata con i genitori, Malena crede molto nella famiglia e spera un giorno di formarne una sua. Il suo lavoro potrebbe sembrare incompatibile con l’avere un giorno un marito e magari dei figli ma lei ci spera.

