Malena: “Sono bisex, ma non mi innamoro delle donne”/ “Film hard? Mi addormento…”

Malena, intervistata da Francesca Fagnani durante la trasmissione di Rai Due “Belve”, ha parlato della sua carriera da attrice di film per adulti. La donna ha esordito dicendo di avere intrapreso questo percorso perché il suo sogno era quello di “rappresentare l’erotismo più hard e credo di esserci riuscita abbastanza. Prima di me, la p*rnostar più famosa d’Italia era Valentina Nappi, ora per il nostro Paese penso di essere io il riferimento”. Il suo impegno, oggi, non è vincolato esclusivamente al set: “Insegno all’Accademia del p*rno, fondata da Rocco Siffredi. Ci sono giorni in cui si guarda soltanto, giorni in cui si fa pratica oppure si fanno solo corsi di regia, di cui si occupa direttamente Rocco”.

Attraverso questo lavoro, Malena ha affermato di sentirsi una donna libera e in passato aveva già affrontato esperienze meno “tradizionali”, per così dire: “Ho avuto un fidanzamento di 7 anni, al termine del quale ho avuto bisogno di passioni. Ho sperimentato la sessualità bisex e anche una sessualità più allargata. Mi è capitato di fare s*sso con due o tre uomini, con desiderio e con piacere di farlo. Sono s*ssualmente bisessuale, ma nei sentimenti non mi sono mai legata a una donna. A letto sono attratta sia dagli uomini che dalle donne, allo stesso modo. Non avrei mai potuto sopportare che il mio compagno andasse con un’altra donna per vivere un’altra esperienza. Gelosa? No, perché penso di essere la migliore…”.

MALENA: “LA PRIMA SCENA GIRATA CON ROCCO SIFFREDI…”

Sempre a “Belve”, Malena ha raccontato di essere approdata nel mondo del porno a 33 anni “solo per un desiderio di trasgressione. Non ho mai visto film hard, mi ci addormento davanti, e no, non sono dipendente dal s*sso: sono in grado di restare anche 2 o 3 mesi senza fare s*sso”. Ma come si è fatta notare da Rocco Siffredi? “Gli ho mandato una mail e dopo un anno mi ha convocato per un appuntamento in Ungheria. Gli ho chiesto semplicemente di fare un film p*rno, non un film p*rno con lui. Questo l’ha colpito. Io vivo realmente il s*sso sul set, io sono quella. La prima scena? Rocco me l’ha fatta fare con una donna per iniziare a prendere confidenza con le luci. C’era soltanto lui, non c’erano altri tecnici. Non mi sono mai innamorata di lui”.

Quale talento deve possedere una p*rnoattrice? Secondo Malena, deve “amare il s*sso, deve sentirsi il s*sso ed essere padrona del s*sso, ammettendo che noi donne proviamo piacere come gli uomini”.











