Malena/ “Potrei lasciare il lavoro nell’hard a beneficio di una famiglia. L’amore per me conta davvero”

Malena è tra le protagoniste di Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7, lo show antropologico condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti che vede contrapposto il mondo degli “angeli” a quello dei “demoni”. A rappresentare il mondo dei demoni non poteva che esserci lei: la bellissima Malena conosciuta anche come Malena Nazionale o Malena La Pugliese, una delle pornostar più amate e seguite in Italia. Filomena Mastromarino, questo il suo vero nome all’anagrafe, dopo aver lavorato come agente immobiliare ed un breve passato in politica come ex delegata del Partito democratico, ha deciso di togliere tutti i vestiti per lanciarsi nel mondo del cinema a luci rosse diventando una celebrity. Un successo straordinario, grazie anche allo zampino di Rocco Siffredi, che l’hanno resa una delle donne più desiderate d’Italia.

Eppure all’età di 41 anni Malena la Pugliese è pronta ad appendere il perizoma al chiodo in cambio di una famiglia che sogna ardentemente. A rivelarlo è stata proprio l’attrice hard, originaria di Gioia del Colle, in provincia di Bari, che intervistata da Novella 2000 ha detto: “Potrei lasciare il lavoro nell’hard a beneficio di una famiglia che, da buona romantica, sogno ardentemente”.

Malena pronta a lasciare i film hard per una famiglia?

Filomena Mastromarino, conosciuta nel mondo dell’hard come Malena, sogna una famiglia e un amore “autentico, semplice, senza sovrastrutture” semmai originario della sua terra, la Puglia, con cui cambiare la sua vita. Dalle pagine di Novella 2000, l’attrice a luci rosse non nasconde il suo desiderio di costruirsi una famiglia, ma allo stesso tempo è consapevole che gli uomini hanno paura di lei. “Il mio podio delle priorità si compone così: dialogo, amore, sesso. L’amore, per me, è ciò che conta davvero” – ha detto l’attrice che ospite di Francesca Fagnani a Belve ha confessato – “Da quando sono Malena la mia vita sessuale è pari a zero, gli uomini con me non ci provano nemmeno. Fuggono perché temono il confronto”.

Infine parlando di maternità, l’attrice ha confessato: “La maternità potrebbe essere il limite oltre il quale dire addio al set. La genitorialità per adesso non figura nella mia lista delle cose da fare”.











