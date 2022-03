Malena: “Su OnlyFans guadagno più che con i film p*rno”/ “Media di 10mila € al mese”

Nel corso della trasmissione “Belve”, in onda su Rai Due e condotta da Francesca Fagnani, è intervenuta in qualità di ospite Malena, ex naufraga de “L’Isola dei Famosi” e nota star dei film per adulti. Durante la conversazione a favor di telecamere, la donna ha rivelato il cachet più alto ricevuto per un lungometraggio hard: “Allora, c’è da fare una precisazione… I film non vengono pagati a film, ma vengono pagati a scena. Una scena varia tanto da persona a persona e il mio costo si aggira sui 1.000 euro. Più o meno questo è il prezzo”.

Malena “Corona non è attratto dalle donne”/ “Non è un grande amante, io sono Ronaldo”

Un discorso non totalmente inedito, quello affrontato da Malena, la quale aveva già spiegato nel corso di un servizio de “Le Iene” che “si può arrivare fino ai 1500 euro a scena, se si è molto famosi. Se un’attrice è davvero tanto nota e gira un film completo, può arrivare a guadagnare anche 5mila euro”. Eppure, nonostante i considerevoli compensi, numerosi attori e attrici stanno iniziando ad allontanarsi dall’universo della pornografia, prediligendo la pubblicazione di contenuti su OnlyFans.

Malena/ "Sul set raramente provo piacere, nel porn* gli uomini i più maltrattati"

MALENA: “SU ONLYFANS NEL LOCKDOWN HO GUADAGNATO 27MILA EURO”

Nel prosieguo della sua conversazione con Francesca Fagnani nello studio televisivo di “Belve”, Malena ha parlato approfonditamente di OnlyFans, spiegando che in un mese riesce anche a guadagnare 10mila euro e questo capita spesso: “Ovviamente dipende da quanto lavoro. Durante il lockdown ad esempio sono arrivata a incassare 27mila euro, ma questo sulla piattaforma su cui lavoro. E calcolate che io sono un’attrice, le ragazze comuni che sono su questa piattaforma guadagnano più di me. Sì è vero, però io lo dichiaro”.

MALENA, FELICISSIMA SERA/ Web deluso: "Nessun momento hot con Pio e Amedeo"

Malena su Rai Due ha concluso asserendo quanto segue: “Io sono famosa e non ho problemi a dire i guadagni, dichiaro tutto al fisco. Però confermo che le ragazze non popolari spesso guadagnano molto più di me. Questo ferisce molto le professioniste e le artiste che vedono le altre che lo fanno soltanto per soldi e basta”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA