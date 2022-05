Malgioglio asfalta SloMo di Chanel all’Eurovision 2020 “Il discount di Jennifer Lopez

Eurovision Song Contest 2022, la Spagna con Chanel è virale e divide pubblico e critica

Il grand final degli Eurovision Song Contest 2022 si tiene questo weekend di metà maggio 2022, il 14 maggio, live al Palaolimpico di Torino su Rai Uno, e nel mezzo della competizione diventa particolarmente virale la performance della Spagna. Tra i Big 5, ovvero uno dei Paesi fondatori dell’evento musicale con l’Italia, la Francia, l’Inghilterra e la Germania, la Spagna prova a contrastare il fenomeno pop di Brividi nel mondo (canzone che rappresenta l’Italia insieme al duo Mahmood e Blanco, favorita alla vittoria finale per il numero di ascolti su Spotify Global, con oltre 110 milioni di stream), e a rappresentarla sono la sexy Chanel e il tormentone SloMO. Si tratta di una canzone dall’inequivocabile sound latin-pop, che Chanel, originaria dell’Havana ( Cuba), propone in una performance totally live, a voce e passi di danza.

La performance è corredata dalla presenza del corpo di ballo e i backup dancers seguono le sexy movenze dell’artista cubana, l’unica vera performer della competizione. L’esibizione spagnola registratasi al grand final degli Eurovision Song Contest 2022 è un tripudio di consensi sulla pagina Facebook dell’evento e dal momento che l’Italia non può votare per se stessa -come da regolamento- molti sono i telespettatori italiani che sostengono la Spagna. Inoltre la proposta Spanish è virale sui social, tant’è vero che quella della Spagna è una delle esibizioni a registrare il maggior numero di interazioni nel web.

Tuttavia, Cristiano Malgioglio stronca il Paese cugino, nonostante il paroliere sia avvezzo a parole d’elogio per le proposte musicali della cultura latin-pop.

Cristiano Malgioglio ci va giù pesante sulla Spagna

Dal Glass-Studio, live agli Eurovision 2022 from Turin, Cristiano Malgioglio affonda dall’alto del ruolo di commentatore la proposta spagnola di Chanel con SloMO, menzionando la latin popstar Jennifer Lopez: “Lei un discount di Jennifer Lopez, anche se la canzone è adatta alle spiagge d’estate”. E anocora: “Di J.lo ce n’è solo una!”. Che l asexy Chanel possa a breve replicare all’affronto della regina Malgy? Staremo a vedere.

