Malgioglio e Giacomo Urtis: Sucu Sucu e Mami Linda sono i nuovi singoli/ Hit estive…

Cristiano Malgioglio e Giacomo Urtis infiammano l’estate in musica

Cristiano Malgioglio e Giacomo Urtis, con l’estate 2022 ormai alle porte, hanno pubblicato i nuovi singoli per far ballare tutti in spiaggia, ma anche nei locali dove è tornata la voglia di ballare e divertirsi dopo gli ultimi due anni di pandemia. Malgioglio e Urtis, pur avendo due carriere completamente diverse, sono così pronti ad infiammare l’estate con la loro musica. Malgioglio, protagonista indiscusso da anni della musica italiana come autore e interprete, dopo i successi degli scorsi anni come “Danzando danzando” “Mi sono innamorato di tuo marito”, ha pubblicato il nuovo singolo che si candida a diventare un nuovo tormentone estivo.

Il nuovo singolo di Malgioglio s’intitola “Sucu Sucu” il cui testo, come ha spiegato Malgioglio ai microfoni di Rtl 102.5 del programma No problem W L’Italia è ispirato dalle parole che gli diceva la mamma per invogliarlo a bere il succo di frutta.

Mami Linda è il nuovo singolo di Giacomo Urtis

Dopo la recente esperienza nella casa del Grande Fratello Vip in coppia con Valeria Marini, Giacomo Urtis è tornato alla sua professione di chirurgo plastico. Tuttavia, una delle passioni più grandi di Urtis è sicuramente la musica. Dopo il successo ottenuto con il brano Gossip che hanno cantato nella casa del Grande Fratello Vip 6 anche gli altri concorrenti, Urtis, per l’estate 2022, ha pubblicato un nuovo brano.

Il nuovo singolo di Urtis s’intitola “Mami Linda” ed è stato realizzato insieme al rapper latino Ardi La Para. Il nuovo brano di Urtis è stato già sponsorizzato da ex vipponi come Gianmaria Antinolfi.

