Giacomo Urtis: “Miriana Trevisan? Mai più vista e sentita”/ E su Biagio D’Anelli…

Dopo l’avventura vissuta in coppia con Valeria Marini nella casa del Grande Fratello Vip 6, Giacomo Urtis è tornato alla sua vita di sempre mantenendo un legame stretto con i suoi followers a cui, spesso, regala dirette su Instagram rispondendo anche alle loro domande e curiosità. E’ quanto ha fatto nelle scorse ore quando, rispondendo a diverse domande, ha deciso di soddisfare la curiosità su Miriana Trevisan. All’interno della casa del Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis aveva espresso molti dubbi su Miriana Trevisan con cui aveva avuto anche un confronto. Uscito dalla casa, il chirurgo aveva promesso di svelare nuovi retroscena su Miriana. A distanza di mesi, però, pare aver cambiato idea.

“In verità ho di meglio da fare. Poi, comunque, è una mia amica o per lo meno lo è stata. Il Grande Fratello è finito. Quindi, per me, è un argomento chiuso”, ha puntualizzato il chirurgo che ha poi svelato di non aver mai più visto e sentito Miriana come svelano le talpe del Vicolo delle News.

Giacomo Urtis svela un’indiscrezione su Biagio D’Anelli?

Nella casa del Grande Fratello Vip era nata una storia tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. Storia che non aveva mai convinto fino in fondo Giacomo Urtis che, dopo il reality show, ha visto naufragare la relazione tra i due. Tra le tante domande ricevute dai followers su Instagram, Giacomo Urtis ha trovato anche una sull’opinionista. Nel rispondere, il chirurgo ha lanciato un piccolo indizio sulla vita sentimentale di Biagio.

“Quando trovi una ragazza a Biagio?”, ha chiesto qualcuno. “Magari ce l’ha già“, è stata la risposta secca di Urtis. Nella vita di D’Anelli, dunque, c’è un nuovo amore? Qualcuno non esclude un ritorno di fiamma con l’ex Silvana Curcio.

