Malgioglio: “L’omosessualità? Sono stato fortunato, mai avuto problemi”/ “Ci sono ancora madri che…”

Cristiano Malgioglio è uno degli artisti più amati dal pubblico italiano. Oltre ad essere un grande artista, Malgioglio è diventato anche un personaggio televisivo e, dopo essere stato giudice dell’ultima edizione del serale di Amici, a settembre, tornerà a fare il giudice di Tale e Quale Show accanto a Giorgio Panariello e Loretta Goggi. In attesa di tornare in tv, Malgioglio si sta godendo l’estate cogliendo l’occasione per raccontarsi ai microfoni Anna Paola Merone per il “Corriere del Mezzogiorno”.

Oltre a parlare della propria carriera, Malgioglio si è soffermato su cosa significhi oggi essere omosessuali. «Non ne sono così sicuro, non siamo su una strada in discesa. Questo pezzo mi ha colpito perché racconta l’omofobia che esiste in molte famiglie, che ferisce di più di quella che si incontra fuori casa. Ci sono ancora madri che buttano in strada i figli omosessuali — ed è successo di recente a Napoli — una cosa orribile. E al Nord accade più che al Sud», le parole dell’artista.

Legatissimo alla propria famiglia e alle proprie origini, nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni de Il Corriere del Mezzogiorno, ha parlato anche del rapporto con i genitori con cui ha sempre avuto un ottimo rapporto. Malgioglio, infatti, ha spiegato di non aver mai avuto problemi dovuti all’omosessualità nè in famiglia nè sul lavoro.

«Io ho vissuto un miracolo. I miei genitori sono stati felici. Non ho mai avuto problemi, neanche nel lavoro. Senza scadere nella volgarità bisogna poter essere quello che si è, ovunque», ha concluso.

