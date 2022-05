Malgioglio protetto da transenne dall’assalto dei fan/ “Ho il terrore del Covid…”

Cristiano Malgioglio, ecco perchè si fa proteggere dalle transenne

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, la Rai ha deciso di puntare ancora sulla coppia formata da Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi per commentare l‘Eurovision 2022. Con loro, nell’edizione italiana dell’Eurovision, c’è anche Carolina Di Domenico. Nel corso delle prime due semifinali, Malgioglio ha commentato senza filtri tutti gli artisti in gara conquistando ulteriormente l’affetto dei fan. In quel di Torino, infatti, tantissimi sostenitori del paroliere italiano attendono fuori dall’albergo in cui alloggia nella speranza di ottenere un saluto o fare una foto.

Sempre disponibile con il suo pubblico, da quando il mondo è stato sconvolto dalla pandemia, Malgioglio ha modificato il proprio rapporto con i fan. Come racconta il Corriere della Sera, infatti, il cantautore viene protetto dalle transenne per evitare di un contatto diretto dai fan.

Cristiano Malgioglio e la paura del Covid

In un video pubblicato dal Corriere della Sera che potete vedere cliccando qui, Cristiano Malgioglio esce dall’albergo in cui soggiorna e, ad attenderlo, trova una grande folla di fan, pronta ad inondarlo d’affetto. Munito di mascherina, però, il paroliere evita di avvicinarsi e a chi chiede una foto, Cristiano spiega: “Amore non è per la foto…”, dice evitando anche di firmare autografi per non avere un contatto diretto con le persone.

“Cristiano ha il terrore del Covid”, spiega, poi, uno degli accompagnatori di Malgioglio che si fa strada tra la folla raggiungendo l’auto che lo stava aspettando fuori dall’albergo. Un atteggiamento prudente, quello del paroliere che non ha mai nascosto la paura del contagio.

