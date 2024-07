Cristiano Malgioglio e il “vero” Fernando: Carlo Conti lo svela in tv/ “Il regista ha beccato l’originale…”

Anche Cristiano Malgioglio protagonista della quarta puntata del Tim Summer Hits 2024, soprattutto per la simpatica gag con Carlo Conti e una persona del pubblico. Il celebre paroliere si è esibito con il singolo “Fernando“, una dedica d’amore che ha voluto fare a Cristiano Ronaldo.

Ma durante la sua performance le telecamere hanno ripetutamente indugiato su un uomo che si è fatto notare tra il pubblico, perché tutti ballavano tranne lui: è rimasto immobile, quasi impassibile, nonostante il ritmo latino della canzone di Cristiano Malgioglio. Lo ha ovviamente notato Carlo Conti, che lo ha fatto apparire anche sul maxi schermo. «Da casa lo hanno già visto, il nostro regista ha beccato l’originale Fernando: ecco lì, immobile, fermo per tutta la canzone! Era immobile…», ha scherzato il conduttore.

Ripreso nuovamente dalle telecamere della Rai mentre Carlo Conti parlava di lui a Cristiano Malgioglio, l’uomo ha abbozzato un sorriso, mentre una donna al suo fianco salutava. Poi l’artista ha preso la parola per ringraziare il pubblico per l’affetto che gli sta dimostrando. «Io sono veramente molto emozionato di stare qui a Roma, vengo spesso qui… Questo è uno spettacolo meraviglioso, è un pubblico immenso».

Andrea Delogu ovviamente gli ha chiesto chi è Fernando: «Mi metti in imbarazzo…», ha scherzato l’artista. Poi ha spiegato com’è nata la canzone e ricordato una grande della tv italiana: «Era stato dedicato a Ronaldo ed è un omaggio agli Abba. Quando mi hanno chiamato per cantare questo brano, l’ho ascoltato e ho sentito di me Raffaella Carrà, questo era bellissimo per me».











