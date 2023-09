Malgioglio scambia Ginevra Lamborghini con Elettra: “Non sapevo avesse una sorella”/ “Sei più bella di lei”

Doppia gaffe di Cristiano Malgioglio con Ginevra Lamborghini a Tale e Quale show 2023

Gelo e imbarazzo in diretta a Tale e Quale show 2023 nel corso della prima puntata. Protagonista di una doppia gaffe è Cristiano Malgioglio, che sbaglia tutto nei confronti di Ginevra Lamborghini. La sorella di Elettra è una delle concorrenti di questa nuova edizione, e per la prima puntata ha portato sul palco un’ottima esibizione nei panni di Annalisa, cantando ‘Mon amour’.

Come sempre, subito dopo la performance, la parola passa alla giuria e per Ginevra arrivano subito complimenti da Loretta Goggi e Giorgio Panariello. Quando però è Cristiano Malgioglio a dire la sua, cala il gelo in sala. Il cantante infatti chiama Ginevra col nome Elettra e comincia a darle un giudizio. Carlo Conti lo interrompe subito, mentre il pubblico rumoreggia, per metterlo al corrente della gaffe commessa: “Guarda che lei è Ginevra, non Elettra! È la sorella!”

Malgioglio lancia una frecciatina ad Elettra Lamborghini e si incastra da solo

Malgioglio appare stupito, quasi incredulo del chiarimento di Conti, al punto da dire: “Ah, ha una sorella? Non lo sapevo!” Malgioglio però fa di più e arriva a dire a Ginevra: “Comunque sei più bella di Elettra!” Un complimento che nasconde una stoccata a Elettra e che, in qualche modo, incastra lo stesso Malgioglio: come ha fatto il giurato a scambiare Ginevra per Elettra e a dire comunque che la prima è più bella della seconda? Possibile dunque che quella di Malgioglio sia stata soltanto una gag, soprattutto se riportiamo alla mente lo scontro a distanza che c’è recentemente stato proprio tra Malgioglio ed Elettra Lamborghini.

