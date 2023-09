Tale e Quale Show 2023, 1a puntata/ Diretta, concorrenti ed imitazioni: Ginevra Lamborghini stupisce tutti

Tale e Quale Show 2023: anticipazioni e diretta prima puntata 22 settembre

Tale e Quale Show 2023 prosegue con il vincitore dell’edizione di X Factor alla quale parteciparono i Maneskin: Lorenzo Licitra. Per questa sua prima esibizione a Tale e Quale dovrà interpretare Marco Mengoni e lo fa nel migliore dei modi, visto che conquista tutta la giuria. Segue poi Ginevra Lamborghini, che per la prima puntata sarà Annalisa con ‘Mon amour’.

L’esibizione va bene, a parte un piccolo intoppo con le parole; poi la parola passa alla giuria. Loretta Goggi: “Lei è una bella sorpresa, ben arrivata!”. Tocca poi a Malgioglio: “Ci sono stati dei momenti in cui hai traballato, però sei stata molto piacevole”. Tocca poi a Panariello: “Partenza forte! Non mi aspettavo questa performance, non sapevo che avesse questa voce. Cantano tutto bene”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Maria Teresa Ruta apre lo show

La prima puntata di Tale e Quale Show 2023 ha inizio con i consueti saluti di Carlo Conti alla sua giuria, medesima dello scorso anno. Dopo qualche commento sul look da Barbie di Malgioglio, Conti presenta la sua prima concorrente: Maria Teresa Ruta. Dovrà portare sul palco Sylvie Vartan con “Buonasera, buonasera”.

L’esibizione fila via liscia, poi la parola passa alla giuria. Il primo giudizio sull’esibizione arriva da Loretta Goggi: “Deliziosa! C’è stato qualche piccola mancanza di intonazione perfetta ma era una delizia”. Tocca poi a Malgioglio: “Non lo so com’è andata, per me è stato un disastro”. Tocca poi a Panariello: “Abbiamo cominciato molto bene, è sempre un piacere ascoltare questa canzone”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Tale e Quale Show 2023, al via la nuova edizione

L’attesa è finita. Dopo settimane dall’annuncio del cast ufficiale, venerdì 22 settembre, in prima serata su Raiuno, torna in onda Tale e Quale Show. Lo storico programma Rai, giunto alla tredicesima edizione, torna a fare compagnia ai telespettatori con la conduzione di Carlo Conti. Otto le puntate previste nel corso delle quali non mancherà la musica, ma anche il divertimento e le emozioni grazie ad un cast eccellente e che è pronto a conquistare non solo la stima dei telespettatori che potranno interagire su Facebook e X votando per l’interpretazione preferita: le tre performance più ‘acclamate’ da casa porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto.

A giudicare, come sempre, tutte le esibizioni dei concorrenti, saranno principalmente i giudici in studio. Anche per la tredicesima edizione, Carlo Conti ha scelto di farsi affiancare da Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello che, con i loro giudizi pungenti e sinceri, sono pronti a dare un po’ di “pepe” alla trasmissione. Accanto ai tre giudici ufficiali, in ogni puntata, ci sarà anche un quarto giudice speciale.

I concorrenti di Tale e Quale Show 2023 e le imitazioni della prima puntata

Tutti i concorrenti, in ogni puntata di Tale e Quale show 2023, si esibiranno dal vivo sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Il cast della tredicesima edizione dello show di Carlo Conti è composto da: Ginevra Lamborghini, Ilaria Mongiovì, Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta, Jo Squillo, Alex Belli, Gaudiano, Lorenzo Licitra, Scialpi. Confermata, poi, la presenza, con il ruolo di ripetenti, di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, ma quali sono le imitazioni della prima puntata?

Nel corso del primo appuntamento con Tale e Quale Show 2023, Lorenzo Licitra sarà Marco Mengoni mentre Gaudiano dovrà trasformarsi in Tiziano Ferro. Grande attesa anche per il debutto di Ginevra Lamborghini che si trasformerà in Annalisa. Direttamente dalla casa del Grande Fratello vip, poi, arrivano anche Alex Belli e Maria Teresa Ruta che si trasformeranno rispettivamente in Tom Jones e Silvye Vartan. Scialpi, invece, diventerà Bobby Solo, Jasmine Rotolo sarà Gloria Gaynor e Ilaria Mongiovì sarà Giorgia. Pamela Prati e Jo Squillo, infine, si trasformeranno in Claudia Mori e Madonna.

Come vedere in diretta streaming Tale e Quale Show 2023

Tale e Quale Show 2023 può essere seguito, ogni venerdì, in prima serata, su Raiuno, a partire dalle 21.25 ovvero subito dopo il quotidiano appuntamento con Affari tuoi. Con Raiplay, inoltre, è possibile seguire la diretta streaming della trasmissione contemporaneamente a quella televisiva. Il sito e l’applicazione di Raiplay, inoltre, consentono di guardare le varie puntate anche in momenti diversi rispetto alla diretta televisiva e di recuperare anche le singolo esibizioni dei concorrenti.

Oltre alla diretta televisiva e streaming, inoltre, i telespettatori hanno la possibilità di seguire ciò che avviene in trasmissione anche attraverso i social esprimendo le proprie preferenze con i like.











