Malgioglio “Selvaggia Lucarelli mi piace, è libera”/ “Alba Parietti? Il suo bonazzo…”

Cristiano Malgioglio “aprirebbe la porta” a Selvaggia Lucarelli anziché “fingersi morto”. Lo ha dichiarato a Da noi… a ruota libera, partecipando ad un gioco di Francesca Fialdini. «Apro, le voglio molto bene, siamo molto amici. Mi piace che sia una donna libera, una donna molto forte e coraggiosa. Abbiamo qualcosa in comune, cioè che non abbiamo timore di dire quello che pensiamo. Naturalmente lei ha un modo diverso dal mio, ma quando devo giudicare parlo».

Dunque, il paroliere e cantautore ha proseguito con i complimenti: «Lei è una donna che scrive molto bene. Io non faccio il giornalista, faccio l’artista… le cucinerei anche. Le farei un brodino, fatto da me lo gusterebbe più che volentieri».

Proseguendo con il gioco di Da noi… a ruota libera, Cristiano Malgioglio ha spiegato che aprirebbe la porta anche a Loretta Goggi e Giorgio Panariello. Della prima ha detto che le prevarrebbe dei tortellini alla primavera, confermando che hanno un bel rapporto. Per quanto riguarda l’attore, si è lasciato andare ad una esclamazione: «Gli spalanco tutte le porte di casa mia, è una bellissima persona». Invece su Valeria Marini è scoppiato a ridere: «Prima le chiederei se è andata a scuola di canto, in tal caso le aprirei la porta di casa». Ha scherzato anche su Alba Parietti: «C’è un’alchimia pazzesca anche con lei, sono due donne intelligenti e fantastiche. Scherzo comunque, aprirei a Valeria anche se non sa cantare. Alba deve stare zitta, non deve cantare, deve solo presentare. Lei è una donna intelligente che sa giocare con se stessa. Sono contenta che abbia trovato la felicità col suo bonazzo, a me non me lo presenta».

