Malgioglio “Tale e Quale? Minacciato dai fan di Pretelli”/ “Fidanzato turco? Finita!”

In una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi, Cristiano Malgioglio racconta i primi dettagli della sua prossima avventura televisiva. Sarà infatti nella giuria di Tale e Quale Show dove, annuncia, sarà sempre schietto e non avrà paura di dire ciò che pensa. “Non ho timori a dire se uno è terribile”, ha infatti ammesso il noto paroliere e cantante, sottolineando già le qualità canore di Deborah Johnson e Stefania Orlando.

Svela però un retroscena: “I fan di Pierpaolo Pretelli mi stanno scrivendo sui social che se non lo tratto bene, mi tolgono i like. Ma a me non frega niente, mica faccio l’influencer”, ha ironizzato Malgioglio. Cristiano, anzi, è molto concentrato sul suo ruolo di giudice e, soprattutto, è molto felice di tornare a lavorare in Rai con Carlo Conti.

“È stato Conti a portarmi in prima serata con I Raccomandati, lì abbiamo inventato la figura dell’opinionista, oggi ce ne vogliono otto in un programma per esprimere un’opinione, io era da solo. – ha infatti ricordato Cristiano Malgioglio nell’intervista, lanciando poi una stoccata – Da quel programma, mio malgrado, è venuta fuori Loredana Lecciso che aveva portato con sè la sorella Raffaella. Ballavano talmente male da farti venire un infarto!”

Non è mancato un cenno alla sua vita privata, in particolare al legame con il ben noto fidanzato turco di cui si parla ormai da mesi. Cristiano svela che è ormai storia passata: “È stato un amore vissuto al cellulare a causa del lockdown, ma lo vedevo annoiato. Io poi non parlo turco, lui non parla inglese, ci esprimevamo a gesti. Alla fine mi sono rotto”, ha concluso.

