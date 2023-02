Malgiolio: “Terrorizzato per il mio ex compagno in Turchia”/ “Non rispondeva e…”

Malgioglio, paura per il terremoto in Turchia

Il terremoto che ha colpito la Turchia non ha lasciato indifferente Cristiano Malgioglio che, all’AdnKronos, ha raccontato il proprio stato d’animo dopo la paura provata per l’ex fidanzato che vive ad Adana. Il paroliere non nasconde di aver temuto il peggio non ricevendo, inizialmente, risposta alle sue telefonate. “Appena ho sentito della tragedia che si è abbattuta sulla Turchia ho chiamato subito il mio ex compagno che vive ad Adana. Ero terrorizzato perché non rispondeva al telefono”, ha raccontato Malgioglio.

“Poi per fortuna mi ha richiamato su whatsapp e mi ha detto che lui e la sua famiglia stanno bene. Ha detto che intorno a lui vede solo distruzione”, ha aggiunto spiegando di aver saputo della tragedia solo questa mattina attraverso i giornali.

Malgioglio e il rapporto con l’ex compagno

La storia tra Malgioglio e l’ex compagno è finita da tempo, ma tra i due è rimasto un rapporto di stima e affetto ed oggi, l’artista lo definisce “il mio amico del cuore. Siamo stati assieme diversi anni e gli voglio molto bene – ha raccontato all’AdnKronos – mi ha detto che lui e la sua famiglia ora sono per strada al freddo e che hanno sentito un boato enorme”.

In Turchia, la situazione non è affatto facile come ha aggiunto lo stesso Malgioglio, profondamente colpito dalle parole dell’ex compagno. “Ora intorno a lui vede solo morte e distruzione. E’ sotto choc e ancora gli gira la testa. Quello che ha passato è spaventoso, ha anche la nonna sulla sedia a rotelle. Per fortuna lui e la sua famiglia hanno una villetta perciò non si trovavano nei palazzi alti che sono crollati’‘, ha concluso.

