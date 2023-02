Terremoto oggi in Turchia di M 7.9: centinaia di morti/ Allerta tsunami in Italia

Una fortissima scossa di terremoto è stata registrata oggi in Turchia. L’evento tellurico è stato di magnitudo 7.9 gradi sulla scala Richter, come riferisce il sito dell’agenzia di stampa italiana Ansa, ed è avvenuto alle ore 4:17 locali, quando in Italia erano le 2:17 della notte fra domenica 5 e lunedì 6 febbraio 2023.

Terremoto oggi Campi Flegrei M 3.0/ Ingv ultime notizie, avvertito in tutta Napoli

La scossa di terremoto è stata registrata nella zona sud della nazione, lungo il confine con la Siria, e stando a quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia italiano, confermato anche dall’Usgs, il servizio di monitoraggio degli Stati Uniti, l’epicentro sarebbe stato localizzato di preciso nella provincia di Gaziantep, con una profondità, il cosiddetto ipocentro, pari a 25 chilometri sotto il livello del mare. Purtroppo la violenta scossa di terremoto avvenuta oggi in Turchia ha causato delle vittime, almeno 76 decessi in Turchia e altri 110 nel nord della Siria, quindi per un totale di 186 morti per ora accertati. I feriti sarebbero invece almeno 700, mentre gli edifici distrutti non si contano con dei danni che sarebbero ingenti.

Terremoto oggi Pordenone M 2.7/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Foggia

TERREMOTO OGGI IN TURCHIA M 7.9, L’ALLERTA TSUNAMI DIRAMATO DALLA PROTEZIONE CIVILE

Il terremoto di oggi in Turchia è stato talmente violento che il Dipartimento della Protezione civile, sulla base dei dati del Centro allerta tsunami (Cat) dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), ha emanato un’allerta tsunami per le coste italiane. A riguardo, attraverso un comunicato, la Protezione Civile “raccomanda di allontanarsi dalle zone costiere, di raggiungere l’area vicina più elevata e di seguire le indicazioni delle autorità locali”.

La Protezione Civile aggiunge che: “Il maremoto consiste in una serie di onde marine prodotte dal rapido spostamento di una grande massa d’acqua. L’allerta indica la possibilità di un pericolo reale per le persone che si trovano vicino alla costa, specialmente se in zone poco alte, o addirittura più basse, rispetto al livello del mare. Anche un’onda di solo 0,5 metri di altezza – viene sottolineato nel comunicato – può generare pericolose inondazioni e fortissime correnti”. Inizialmente si era deciso di bloccare la circolazione dei treni nel sud Italia, blocco poi revocato.

Terremoto oggi Messina M 2.0/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Cesenatico













© RIPRODUZIONE RISERVATA