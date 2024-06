Malia choc dopo Amici 23: si registra mentre fa sess* e pubblica l’audio nella nuova canzone/ È polemica!

Malia, ex allievo di Amici 23, si registra mentre fa sess* con una ragazza e inserisce l’audio nella sua nuova canzone

Malia è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Amici. L’allievo ha fatto il suo ingresso nella scuola a metà percorso, fortemente voluto da Rudy Zerbi, ma non è riuscito ad aggiudicarsi un posto al serale. Ha quindi abbandonato la scuola ma di certo non la musica. Una volta fuori, ha ripreso a scrivere testi e incidere canzoni, ma è proprio il suo ultimo brano ad essere finito nel mirino delle critiche.

Questo perché Malia ha pubblicato un video, diventato poi virale, in cui presenta la sua nuova canzone, dal titolo Carnale, in modo molto particolare. Nel video, l’ex allievo di Amici chiede ad una ragazza, di cui non mostra il volto, di fare sesso e poter poi registrare l’audio. Il motivo è presto spiegato: vuole inserire proprio quest’audio nella sua nuova canzone.

Scoppia la polemica sul web dopo il video di Malia di Amici 23

Il video allora ci mostra l’ex di Amici Malia, con audio alla mano, in sala di registrazione. Il volto sconvolto del suo producer e alcuni dei versi dell’atto registrato. Prosegue dunque con la registrazione del brano e un’anteprima di Carnale e del suo testo. “È stato un maggio grigio e piovoso, in camera mia ho trovato colore. Mi ha ispirato. Dedico questo pezzo a chi quest’estate vuole sporcarsi, gridare, godere. Sarà un’estate carnale”, è poi il messaggio che lancia Malia.

Inutile dire che la canzone e il video hanno scatenato non poche critiche nei confronti dell0ex allievo di Amici 23. “Ma vi rendete conto di dove siamo arrivati? Che degrado!”, ha tuonato un utente; mentre c’è chi ha fatto notare “Per chi non lo sapesse Axl Rose mentre registrava “welcome to the jungle” (se non sbaglio..) ha scop..o in studio di registrazione con quella che al tempo era la sua ragazza e lasciarono l’audio… Non è il primo a farlo…ma allo stesso tempo un po’ disgustata.”

Uscito pochi mesi fa da “Amici”, l’allievo Malìa ha deciso di registrarsi mentre fa sesso per poi inserire l’audio nel suo nuovo singolo. pic.twitter.com/DoeLMvDoaE — Trash Italiano (@trash_italiano) June 6, 2024













