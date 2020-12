Malika Ayane/ Dopo X Factor c’è il ritorno a Sanremo 2021 (Concerto di Natale 2020)

Anche quest’anno il Vaticano organizza il Concerto di Natale, registrato il 12 dicembre, che verrà trasmesso in televisione la sera della vigilia da Canale 5 e Malika Ayane, da sempre pronta a partecipare ad iniziative benefiche, ha risposto presente all’evento. La cantautrice può vantare una voce inimitabile e ha fatto tanta gavetta per arrivare al successo, iniziando da bambina nel coro Voci Bianche del Teatro alla Scala per giungere a ben quattro partecipazioni al Festival di Sanremo. Sarà in gara pure nella kermesse in programma a marzo 2021, come del resto ha confermato la stessa artista con un post di Instagram. Ricordiamo che Malika Ayane nel 2019 ha partecipato come giudice al talent-show X Factor Italia, vivendo un’esperienza meravigliosa.

Malika Ayane, come dicevamo, è molto attenta alle esigenze dei meno fortunati: è recentissima la sua adesione all’iniziativa della Fondazione Theodora che ha realizzato un audiolibro di favole in occasione del Natale a favore dei bambini ricoverati in ospedale. Molto emozionante il post della cantante pubblicato sull’argomento all’interno del suo profilo Instagram: con poche e semplici parole ha confermato in pieno il suo altruismo e la sua capacità di esserci per gli altri. Nel corrente mese di dicembre si è esibita sul canale televisivo LA7, dove ha cantato uno dei suoi cavalli di battaglia: parliamo di “Senza fare sul serio”, accompagnata dalla #propagandaorkestra all’interno della nota trasmissione Propaganda Live.

MALIKA AYANE PROTAGONISTA AL CONCERTO DI NATALE IN VATICANO

Di carattere estroverso, come la sua musica di altissima qualità, Malika Ayane ha avuto diverse storie sentimentali: a soli 21 anni ha dato alla luce la figlia Mia, avuta dal suo primo compagno di vita. Ricordiamo che nel 2009 la cantautrice ha intrapreso una breve e travolgente relazione con Cesare Cremonini, prima leader dei Lunapop e poi cantante solista anche lui di successo.

Immediatamente dopo Malika Ayane ha iniziato la storia d’amore con il regista di spot e videoclip Federico Brugia, con il quale si è sposata prima segretamente a Las Vegas, matrimonio poi confermato con rito civile a Milano. L’unione tra Malika Ayane e Brugia è durato cinque anni, la separazione risale al 2016. Da un paio di anni fa coppia fissa con il manager di Gemmo Spa, Claudio Fratini, e il loro rapporto sembra molto forte con la poliedrica artista innamoratissima.

