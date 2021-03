Malika Ayane/ “Insieme a te non ci sto più” nella serata cover dopo l’ottimo debutto

Malika Ayane favorita alla vittoria? “Dicono sempre così ma poi..”

Malika Ayane è stata senza dubbio la regina della seconda serata del Festival di Sanremo 2021. Bellissima nel suo vestito nero dallo scollo ombelicale, e pronta a stupire tutti con la sua splendida voce, la cantante ha portato a casa un ottimo quarto posto nella classifica generale che vede tutti e 26 i cantanti in gara. Ancora non è detta l’ultima parola per lei che ha tutte le carte in regola per assaporare il podio nella serata conclusiva di questa edizione in onda sabato sera con la sua Ti piaci così. Dopo sei anni di attesa e con un look da urlo, sicuramente l’interprete ha fatto centro anche per via della canzone che ha portato a Sanremo 2021 sull’importanza del contatto con noi stessi e dell’autenticità e lei stessa, in un’intervista a Today, ha voluto sottolineare questo concetto: “Essere la versione di sé più reale e autentica non può che portare a un abbellimento sia di se stessi che di quello che c’è intorno”.

Malika Ayane a Sanremo 2021 con Insieme a te non ci sto più nella serata cover

Ma sarà davvero Malika Ayane ad arrivare in corsa e sbaragliare la concorrenza a Sanremo 2021? Non chiedetelo a lei perché non ci azzecca mai con i pronostici, almeno a suo dire, e poi ha ammesso di avere un debole per gli Extraliscio. Quello che ci tiene a sottolineare è che in ogni edizione è partita sempre come favorita ancora prima di salire sul palco, forse per via della sua voce, ma che ogni volta è rimasta sempre con un palmo di naso e quindi preferisce non fare pronostici. Come andrà questa seconda parte di Festival per lei dopo quello che è stato il suo esordio ieri sera? Nella serata delle cover, in scena questa sera, Malika Ayane canterà Insieme a te non ci sto più, brano di Paolo Conte che Caterina Caselli portò al successo nel 1968. Sarà un trionfo?



