Classifica Sanremo 2021 e pagelle seconda serata/ Willie Peyote da top, disastro Bugo

La seconda serata del Festival di Sanremo 2021 e non possono mancare le classiche pagelle. La classifica provvisoria, esattamente come accaduto martedì, ha fatto parecchio discutere sul web, ma la giuria demoscopica ha ormai fatto le sue scelte. In testa alla classifica di mercoledì troviamo Ermal Meta con “Un milione di cose da dirti”, seguito da Irama con “La genesi del tuo colore” e Malika Ayane con “Ti piaci così”. In fondo alla classifica troviamo Bugo, poco sopra Orietta Berti e Random.

Come per martedì, è stata grande l’emozione avvertita sul palco dell’Ariston. E il discorso non riguarda solo gli esordienti, pensiamo a Fulminacci e Random: anche i più esperti hanno dovuto fare i conti con sensazioni particolarmente importanti. La performance migliore della serata è stata quella di Willie Peyote, ma una menzione particolare va anche a La rappresentante di Lista. Letteralmente disastroso Bugo, con una performance che non va oltre il 3.

SANREMO 2021, CLASSIFICA GENERALE DOPO LA SECONDA SERATA

1) Ermal Meta

2) Irama

3) Malika Ayane

4) Lo Stato Sociale

5) Willie Peyote

6) Gaia

7) Fulminacci

8) La Rappresentante di Lista

9) Extraliscio feat Davide Toffolo

10) Gio Evan

11) Orietta Berti

12) Random

13) Bugo

SANREMO 2021, PAGELLE SECONDA SERATA

ORIETTA BERTI 6 – La canzone non brilla particolarmente, ancorata forse a tempi passati, ma la voce della cantante di Cavriago è meravigliosa.

BUGO 3 – “E invece sì” non ha capo nè coda, cercando un tocco di originalità sulla strada di Battisti. Ma il risultato è pessimo. E si gioca il premio “peggior interpretazione” con Renga.

GAIA 5 – La vincitrice di Amici inizia con un “omaggio” a Elettra Lamborghini – si scherza – e non riesce mai a trovare il cambio di marcia.

LO STATO SOCIALE 6,5 – “Priva” del frontman Lodo Guenzi, la band si dimostra una vera band: il gruppo conta più del singolo, un bel messaggio. Purtroppo la canzone non ha la stessa potenza di “Una vita in vacanza”, ma è orecchiabile.

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA 7,5 – Rivelazione della seconda serata di questo Sanremo 2021: la canzone è forte, la voce è bellissima e l’intesa è meravigliosa. Bravissimi.

MALIKA AYANE 6,5 – Una certezza, non delude mai. Il pezzo non è fortissimo, ma lei riempie ogni lacuna.

ERMAL META 6,5 – Stesso discorso fatto per Malika Ayane. Il brano merita, ma ci ha abituato a brani top level.

EXTRALISCIO FEAT. DAVIDE TOFFOLO 6 – Spazio al divertimento e all’inventiva. Di liscio non c’è nulla, brano che ha bisogno di più di un ascolto.

RANDOM 4,5 – L’emozione ha giocato un brutto scherzo al giovane rapper. L’esibizione non è all’altezza, è palese, e anche il testo non brilla particolarmente.

FULMINACCI 6 – Fa la sua cosa e la fa bene. Ma diciamo un bel no a tutti i paragoni scomodi degli ultimi giorni, non fanno bene in primis all’artista…

WILLIE PEYOTE 8,5 – Le canta a tutti, come piace a noi. L’apertura con citazione di Boris vale da sola un secondo ascolto. Il rapper torinese può dire tranquillamente la sua in zona podio.

GIO EVAN 6 – Il testo è molto bello, l’interpretazione troppo teatrale non ha valorizzato granchè il brano. Da riascoltare.

IRAMA 4 – Neanche l’esibizione dal vivo avrebbe salvato qualcosa. Non ci siamo proprio. Ritornello ai limiti dell’urticante.

