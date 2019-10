Malika Ayane, Under Uomini/ Concorrenti al Live Show, le sue scelte divideranno il pubblico? (X Factor 13)

Malika Ayane quali concorrenti porterà al Live Show di X Factor 13?

Malika Ayane non è riuscita a schivare critiche pesanti in seguito all’ultima puntata di X Factor 13. Anche se al suo arrivo è stata osannata dal pubblico, la giudice è riuscita a sollevare non poche offese sui social dopo aver scelto i cantanti dei suoi Under Uomini. La sua ‘colpa’? Aver deciso di lasciare a casa Michele Sette per favorire Davide Rossi. Una scelta fatta in base alle idee della giudice per lo sviluppo della sua squadra, ma che secondo gli haters avrebbe tutt’altro significato. “Siccome è magrebina vuole fare l’alternativa e allora manda via l’unico di colore”, scrive qualcuno con parole di fuoco. Sia queste che molte altre hanno amareggiato di molto la Ayane, che ha condiviso alla fine il suo stato d’animo sui social. “Inaccettabile. Non si tratta di orgoglio ferito perchè contestata ma di delusione per come ancora in molti confondano la critica con l’offesa e per come il livore divori certe persone e ne accechi l’intelligenza”, scrive dando un consiglio a tutti coloro che si sentono in doverse di superare i limiti dell’educazione solo per difendere una discutibile libertà di insultare: “Le sole parole che si possono utilizzare con leggerezza sono quelle d’amore. Per le altre vi consiglio di ragionare con calma e sceglierle con cura”. Clicca qui per leggere il post di Malika Ayane.

Malika Ayane, X Factor 13: il raduno dei papabili Under Uomini

Malika Ayane ha scelto il Delphi come location di Bellino per radunare i cinque papabili alla categoria Under Uomini a X Factor 13. Anche se la giudice ha scelto ai Bootcamp gli artisti che l’hanno convinta di più, saranno le Home Visit di oggi a stabilire i tre cantanti che potremo rivedere ancora sul palco di X Factor 13. Il locale scelto dalla giudice tra l’altro è un centro che raccoglie la cultura del paese, un tempo pietra miliare del cinema muto. Ha deciso inoltre di convocare Axel Reinemer dei Jazzanova per guidare la band che accompagnerà i cinque rampolli della Ayane. A pochi giorni dall’uscita del suo nuovo singolo WOW (Niente Aspetta), la cantautrice non è riuscita ancora a festeggiare a dovere questo suo nuovo lavoro. Colpa degli haters che l’hanno attaccata per aver eliminato Michele Setta, sottolinea al Tg Zero. “Da inguaribile ottimista quale sono, spero che vista la quantità di volte che è stato ripreso e rilanciato questo mio messaggio, possa arrivare e spaventare abbastanza, come quando rischi di farti investire”, dice la cantautrice a chi le chiede se procederà con una denuncia verso chi l’ha insultata.

