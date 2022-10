Malmoe Union Berlino, lancio petardi e fumogeni in campo/ Video, gara sospesa per 20′

La partita tra Malmoe e Union Berlino, valida per la terza giornata della fase a gironi di Europa League, è stata sospesa intorno al 55′ per lancio di petardi e fumogeni in campo. Il materiale infiammabile è partito inizialmente dal settore ospiti, dove erano presenti i tifosi tedeschi, ma anche la tifoseria di casa ha successivamente risposto alle provocazioni. L’arbitro turco Meler, quando ancora il punteggio era fermo sullo 0-0, è stato costretto a interrompere il gioco, facendo rientrare le due squadre negli spogliatoi per motivi di sicurezza.

I giocatori stessi, in particolare il capitano Trimmel, avevano provato a riportare la situazione alla normalità andando a parlare con la curva. I risultati però non sono stati quelli sperati. All’interno dei diversi settori dello Stadio si sono infatti creati dei disordini. Le due tifoserie non sono mai entrate a contatto, ma la tensione è stata alta per diversi minuti. È per questo che alla fine si è reso necessario l’intervento della Polizia.

Malmoe Union Berlino, lancio petardi e fumogeni in campo: interviene la Polizia, il video

Per calmare le acque dopo il lancio in campo di petardi e fumogeni durante la partita di Europa League tra Malmoe e Union Berlino sono dovuti intervenire gli agenti delle forze dell’ordine. È stato creato un cordone di sicurezza per evitare ulteriori disagi. Nei settori dello Stadio, intanto, i colpevoli sono stati portati via.

La partita valida per la terza giornata della fase a gironi della competizione è ripresa soltanto dopo venti minuti. Alla fine ad avere la meglio sono stati i tedeschi, che hanno disputato tutto il secondo tempo in dieci in virtù dell’espulsione di Schafer. A condurli verso la vittoria è stata una rete realizzata da Becker. Il risultato finale è stato dunque di 0-1.

Ballade til Malmö-Union Berlin. Fra udebaneafsnittet bliver der skudt pyro på banen og mod de andre tribuner. Kampen er foreløbig afbrudt… #mfffcu pic.twitter.com/4gyxGa2byl — Martin Schmidt (@MartinSchmidtx) October 6, 2022













