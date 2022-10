Risultati Europa League, classifiche/ Diretta gol live score, 3^ giornata gironi

RISULTATI EUROPA LEAGUE: TORNANO LAZIO E ROMA!

Tornano a farci compagnia i risultati di Europa League, dopo la sosta dovuta anche agli impegni delle nazionali: le partite per la 3^ giornata della fase a gironi si giocano giovedì 6 ottobre, come sempre avremo le due fasce orarie e in questo senso attenzione agli impegni delle due italiane, che sono Sturm Graz Lazio alle ore 18:45 e Roma Betis alle ore 21:00. Per i giallorossi il big match che potrebbe valere il primo posto nel girone e una bella fetta di qualificazione diretta agli ottavi (senza passare dunque dai playoff) mentre nel gruppo dei biancocelesti la situazione è assolutamente in equilibrio, e tale potrebbe restare.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: la Lazio affonda!

Naturalmente poi i risultati di Europa League in arrivo oggi ci consegneranno tanti altri temi importanti: possiamo dire che il torneo sia appena iniziato ma certamente abbiamo già messo tanta carne al fuoco, ci sono squadre che sembrano aver già fatto il passo decisivo verso la qualificazione mentre altre devono ancora prendere il volo o comunque sono in difficoltà. Ricordiamo che anche qui, appunto, le seconde di ciascun girone giocheranno gli spareggi con chi arriverà dalla Champions League: turno che l’anno scorso è stato fatale proprio alla Lazio, dunque ora addentriamoci nel contesto dei risultati di Europa League e le relative classifiche dei gironi.

Risultati Europa League, classifica/ Poker Lazio! Diretta gol live score

RISULTATI EUROPA LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Come abbiamo detto i risultati di Europa League ci dicono in questo momento di una situazione diversa per le due italiane: sia la Lazio che la Roma hanno vinto in casa perdendo in trasferta, hanno dunque entrambe 3 punti ma nel girone dei giallorossi la situazione sembra definita, con una vittoria oggi la Roma aggancerebbe il Betis in testa alla classifica e poi si dovrebbe eventualmente preoccupare di battere le altre due squadre e magari pareggiare a Siviglia, cosa che per la doppia sfida diretta garantirebbe il primo posto evitando i playoff, come già era successo l’anno scorso in Conference League.

Risultati Europa League/ Diretta gol live score: l'Olympiacos ai rigori

Nel girone della Lazio invece lo scenario è bellissimo: i biancocelesti hanno battuto il Feyenoord che ha vinto contro lo Sturm Graz, gli austriaci hanno avuto la meglio del Midtjylland che a sua volta ha dominato contro la Lazio. Dunque, dopo le prime due giornate abbiamo quattro squadre a quota 3, attualmente divise soltanto dalla differenza reti; ecco allora che per la squadra di Maurizio Sarri diventa importante vincere in terra austriaca per sparigliare le carte, e poi presentarsi alla partita interna contro lo stesso Sturm Graz (settimana prossima) nel tentativo di allungare nella classifica del gruppo F. Prima però bisogna stare a vedere quello che succederà nei risultati di Europa League attesi tra qualche ora…

RISULTATI EUROPA LEAGUE: 3^ GIORNATA GIRONI

GRUPPO A

Ore 18:45 Zurigo Psv

Ore 21:00 Arsenal Bodo/Glimt

CLASSIFICA: Bodo/Glimt 4, Arsenal 3, Psv 1, Zurigo 0

GRUPPO B

Ore 21:00 Renne Dinamo Kiev

Ore 21:00 Fenerbahçe Aek Larnaca

CLASSIFICA: Fenerbahçe 4, Rennes 4, Aek Larnaca 3, Dinamo Kiev 0

GRUPPO C

Ore 18:45 HJK Helsinki Ludogorets

Ore 21:00 Roma Betis

CLASSIFICA: Betis 6, Roma 3, Ludogorets 3, HJK Helsinki 0

GRUPPO D

Ore 18:45 Malmoe Union Berlino

Ore 21:00 Braga Union Saint-Gilloise

CLASSIFICA: Braga 6, Union Saint-Gilloise 6, Union Berlino 0, Malmoe 0

GRUPPO E

Ore 18:45 Omonia Nicosia Manchester United

Ore 18:45 Sheriff Real Sociedad

CLASSIFICA: Real Sociedad 6, Manchester United 3, Sheriff 3, Omonia Nicosia 0

GRUPPO F

Ore 18:45 Sturm Graz Lazio

Ore 21:00 Midtjylland Feyenoord

CLASSIFICA: Feyenoord 3, Midtjylland 3, Lazio 3, Sturm Graz 3

GRUPPO G

Ore 21:00 Olympiacos Qarabag

Ore 21:00 Friburgo Nantes

CLASSIFICA: Friburgo 6, Qarabag 3, Nantes 3, Olympiacos 0

GRUPPO H

Ore 18:45 Monaco Trabzonspor

Ore 18:45 Stella Rossa Ferencvaros

CLASSIFICA: Ferencvaros 6, Trabzonspor 3, Monaco 3, Stella Rossa 0











© RIPRODUZIONE RISERVATA