Malore Gemma Galgani a Uomini e Donne per Massimiliano/ “Tina mi vuole morta”

Massimiliano in versione ufficiale gentiluomo è la causa del malore di Gemma Galgani. L’affascinante cavaliere, per la sfilata del trono over di Uomini e Donne dal tema “L’uomo che non deve chiedere mai”, si è presentato in passerella indossando i famosi panni di Richard Gere. Dopo aver sfilato, Massimiliano ha preso Aurora in braccio e le ha baciato il collo. Una scena romantica che è piaciuta soprattutto a Gemma Galgani che, da sempre innamorata dell’amore, romantica e sognatrice, si è quasi commossa nel vedere Massimiliano e Aurora protagonisti di un momento così speciale. La commozione di Gemma non è passata inosservata agli occhi di Maria De Filippi, ma soprattutto, a quelli di Tina Cipollari che, come sempre ha colto l’occasione al volo per lanciare una provocazione alla dama di Torino. Tina, infatti, convinta che Gemma stesse per avere un malore in studio, ha prontamente chiesto l’intervento del dottore.

MALORE GEMMA GALGANI: NELLO STUDIO DI UOMINI E DONNE ARRIVA IL DOTTORE E…

Tina Cipollari corre in soccorso di Gemma Galgani. La visione di Massimiliano ha colpito profondamente la dama di Torino che, sul punto di avere un malore, ha ricevuto le cure del dottore. In studio, così, fanno stendere sulla passerella Gemma ricevendo le cure opportune del medico. Stesa in passerella, assistita da Tina, Gemma si lascia andare ad una battuta: “mi vuole vedere morta”. Tuttavia, l’unico che riesce a rianimarla è Massimiliano. Il cavaliere, sempre vestito da Ufficiale Gentiluomo, prende tra le braccia la dama di Torino e le fa fare la sfilata come una principessa. Il gesto del cavaliere riesce, così, a fare il miracolo: Gemma, infatti, si riprende subito tornando a sfoggiare il suo sorriso e la sua voglia di vivere.

