Malore in diretta tv per Mitch McConnell/ Video, senatore repubblicano immobile per 20 secondi

Tanta paura per il senatore Repubblicano e leader della minoranza Mitch McConnell. Uno dei più grandi oppositori interni dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha avuto un malore mentre stava tenendo una conferenza stampa trasmessa in diretta televisiva. McConnell stava parlando, affrontando i problemi d’attualità, quando ad un certo punto si è fermato, incapace di proseguire, e restando con lo sguardo fisso per un totale di circa 20 secondi in cui di fatto lo stesso senatore non ha avuto alcuna reazione. “Abbiamo avuto una buona collaborazione bipartisan e una serie di”, ha detto l’esponente dei Repubblicani degli Stati Uniti per poi fermarsi di colpo.

Ad un certo punto alcuni membri dello stesso partito si sono resi conto del malore del collega, e sono così intervenuti per poi prendersi cura del senatore McConnell e portarlo via. Due senatori in particolare, come si vede dal video che trovate qui sotto, gli hanno chiesto se si sentisse bene ma il senatore non ha risposto, rimanendo fermo impassibile. Il filmato ha fatto il giro del mondo, divenendo virale in breve tempo sui media e sui social.

PAURA PER IL SENATORE MCCONNELL, IL VIDEO: IL REP SI E’ RIPRESO POCHI MINUTI DOPO

Fortunatamente l’81enne leader di minoranza si è ripreso, e dopo alcuni minuti è ricomparso in pubblico per parlare con i giornalisti che nel frattempo lo hanno atteso, dicendo di stare bene. Stando a quanto fatto sapere dallo staff di McConnell, il senatore avrebbe avvertito uno stordimento che l’ha bloccato. Si tratta di un secondo episodio non proprio simpatico per l’esponente Rep nel giro di poco tempo: quattro mesi fa lo stesso era infatti caduto fratturandosi una costola durante una cena privata in un hotel di Washington.

A causa di quell’episodio sfortunato si era assentato dal senato per circa sei settimane prima di torna ad occupare il suo posto lo scorso mese di aprile. McConnell è il terzo senatore più anziano dopo Chuck Grassley di 89 anni e la 90enne Dianne Feinstein.













