Malore Joe Barone: rinviata Atalanta-Fiorentina/ Come sta: ipotesi infarto, portato d’urgenza in ospedale

Atalanta-Fiorentina rinviata per il malore improvviso che ha colto Joe Barone, direttore generale del club viola. Il dirigente si trovava a Bergamo per seguire appunto la partita che la squadra toscana doveva disputare alle ore 18 con i bergamaschi. Barone, stando a quanto ricostruito dal Corriere della Sera, al momento del malore si trovava nell’albergo in ritiro con la squadra. Quindi, è stato trasportato in ospedale, prima ai Riuniti di Bergamo e poi è stato disposto il trasferimento al San Raffaele di Milano.

ATALANTA FIORENTINA RINVIATA, PERCHÈ?/ Serie A, malore per Barone: quando si recupera? (oggi 17 marzo 2024)

La Gazzetta dello Sport ipotizza che Joe Barone sia stato colto da un infarto. Pare che Barone abbia accusato sintomi un paio d’ore prima della partita. Per quanto riguarda le sue condizioni, sarebbero considerate serie. Nel frattempo, è stata presa la decisione di non far disputare il match del Gewiss Stadium nel pomeriggio della 29esima giornata di Serie A: la partita Atalanta-Fiorentina è stata rinviata a data da destinarsi.

MALORE JOE BARONE: COME STA DG FIORENTINA

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’allenatore della Fiorentina, Italiano, stava facendo la riunione tecnica con la squadra nell’albergo del ritiro di Bergamo, il Winter Garden Hotel, un paio d’ore prima della partita con l’Atalanta. Il timore è che sia stato colto da un infarto e che la situazione sarebbe seria. Lo staff della Fiorentina, comprensibilmente sotto choc per quanto accaduto, ha chiesto e ottenuto dalla Lega il rinvio del match ad altra data. La notizia ha lasciato sgomenta anche la società bergamasca.

La Lega ha poi ufficializzato la decisione: «Si comunica che è disposto il rinvio a data da destinarsi della gara Atalanta-Fiorentina, programmata per oggi, 17 marzo 2024 con inizio alle ore 18, e valida per la 29ª giornata del Campionato di Serie A Tim». Si attendono aggiornamenti sulle condizioni di salute di Joe Barone che, stando a quanto riferito da Eurosport, non dovrebbe essere in pericolo di vita.

📢 Si comunica che è disposto il rinvio a data da destinarsi della gara Atalanta vs Fiorentina, programmata per oggi, 17 marzo 2024 con inizio alle ore 18.00. #SerieATIM💎 — Lega Serie A (@SerieA) March 17, 2024













