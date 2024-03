DIRETTA/ Atalanta Fiorentina video streaming tv: lo storico recente sorride ai viola (Serie A, 17 marzo 2024)

DIRETTA ATALANTA FIORENTINA, I TESTA A TESTA

Volete alcuni dati storici sulla diretta di Atalanta Fiorentina? Contro la Dea, la Fiorentina ha vinto tre delle ultime cinque partite in Serie A, migliorando il suo record rispetto alle precedenti 10 sfide. Potrebbe anche riuscire a vincere entrambe le partite stagionali contro i bergamaschi per la seconda volta nella gestione di Italiano, dopo il 2021/22. L’Atalanta ha vinto l’ultima partita casalinga contro la Fiorentina e cerca di ottenere un secondo successo consecutivo in Serie A sotto la stessa guida tecnica, un risultato che non ottiene dal 1991 con il coach Bruno Giorgi. Dopo una serie di cinque vittorie consecutive, l’Atalanta ha raccolto solo due punti nelle ultime quattro partite di campionato, subendo in media 2.3 gol a partita, più del doppio rispetto alla media stagionale.

La Fiorentina ha ottenuto due pareggi nelle ultime due partite di Serie A e non ha pareggiato tre partite consecutive dal febbraio al giugno 2020. La Fiorentina ha segnato 12 gol di testa in questo campionato, record della Serie A, rappresentando il 29% delle loro 41 reti totali. La Fiorentina è la squadra che ha sbagliato più rigori nei maggiori campionati europei 2023/24, con quattro errori. Teun Koopmeiners ha già segnato 10 gol in questa stagione, eguagliando il suo bottino dello scorso torneo con otto presenze in meno. (agg, di Fabio Belli)

ATALANTA FIORENTINA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Atalanta Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN.

Anche la diretta streaming Atalanta Fiorentina sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

ATALANTA FIORENTINA, GASPERINI CONTRO ITALIANO

La diretta Atalanta Fiorentina, in programma domenica 17 marzo alle ore 18:00, racconta della 29esima giornata di Serie A. La Dea ha archiviato il passaggio del turno con lo Sporting Lisbona e ora se la vedrà col Liverpool. In campionato è reduce da quattro partite senza vincere ovvero Milan, Inter, Bologna e Juventus.

La Fiorentina non perde dal 14 febbraio contro il Bologna. Da quel giorno, i Viola hanno vinto contro la Lazio e pareggiato ben tre pareggi contro Empoli, Torino e Roma. Manca il colpo da tre punti, ma quantomeno gli uomini di Italiano stanno riuscendo a muovere la classifica.

ATALANTA FIORENTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Fiorentina vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-2-1. Tra i pali Carnesecchi, difesa a tre con Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. Gli esterni saranno Holm e Ruggeri con de Roon e Ederson in mediana. De Ketelaere e Koopmeiners supporteranno Lookman.

La Fiorentina replica con l’assetto tattico 4-2-3-1. In porta Terracciano, retroguardia compost da Kayode, Milenkovic, Ranieri e Biraghi. A centrocampo ci saranno Duncan e Arthur con Nico Gonzalez, Beltran e Sottil sulla trequarti. Davanti Belotti.

ATALANTA FIORENTINA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Atalanta Fiorentina favorita la squadra di casa a 1.83. Secondo bet365, la X vale 3.75 mentre il 2 fisso è a 4.20.

L’Over 2.5 è quotato 1.75 contro l’Under alla stessa soglia a 2.05. Concludiamo il discorso scommesse con Gol e No Gol rispettivamente a 1.70 e 2.05.











