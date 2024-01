Malore per Gigi Riva, come sta?/ Ricoverato d’urgenza, possibile operazione al cuore (22 gennaio 2024)

MALORE PER GIGI RIVA: RISCHIA OPERAZIONE AL CUORE

Una brutta notizia per Gigi Riva, che ieri come riportano i media è stato colpito da malore nella sua abitazione di Cagliari: ricoverato d’urgenza all’ospedale Brotzu del capoluogo sardo, rischia ora un delicato intervento chirurgico al cuore. Riva compirà 80 anni a novembre: secondo le ricostruzioni, avrebbe accusato un dolore improvviso mentre si trovava in casa. Fortunatamente erano presenti i familiari, che prontamente hanno allertato i sanitari.

Giunti sul luogo, hanno portato Gigi Riva in ospedale e l’ex attaccante è stato sottoposto a tutti i controlli del caso. C’è ancora abbastanza riserbo sulle sue reali condizioni ma, come già detto, filtra che nei prossimi giorni Riva possa essere sottoposto all’operazione al cuore; dunque non possiamo che sperare che Rombo di Tuono si possa rimettere da questo imprevisto di salute, e che le sue condizioni non peggiorino.

IL GIGI RIVA CALCIATORE

Del resto Gigi Riva è anche una leggenda dello sport italiano: con il Cagliari ha vinto uno scudetto (nel 1970) che rimane ancora oggi tra le più grandi imprese nel mondo del calcio e non solo (e non certamente con l’unico riferimento a casa nostra), ha guidato lo stesso anno la nazionale che in Messico ha raggiunto la finale dei Mondiali e, parlando di azzurro, nessuno è ancora riuscito a raggiungere e superare il suo record di 35 gol con la maglia dell’Italia.

Un numero che riferito ad altre nazionali è sicuramente basso, ma il fatto che ancora oggi sia lui il principale goleador la dice lunga sui tantissimi attaccanti di qualità che il nostro movimento ha prodotto nel corso degli anni, eppure ancora oggi nessuno ha fatto come lui. Auguri di pronta guarigione a Gigi Riva dunque, sperando che nei prossimi giorni il suo quadro clinico possa essere più chiaro e, soprattutto, vertere al meglio.

