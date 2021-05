Malore per Iva Zanicchi in diretta/ Come sta? Tommaso Zorzi la porta fuori

Problemi per Iva Zanicchi nel corso della nuova diretta dell’Isola dei Famosi 2021. Ilary Blasi ad annunciare al pubblico che la sua opinionista non sta molto bene ed è Iva poi a raccontare e anche a mostrare cosa le è accaduto. La cantante alza la mano sinistra a favor di telecamera ed è chiaro che è gonfissima. Alza quindi anche la destra per confrontare le due mani, così annuncia quando accaduto: “Sono stata punta da un’ape!” La mano oltre ad essere molto gonfia le fa anche male, ma non è tutto: “Ho anche un po’ di febbre, vorrei tornarmene a casa!” annuncia. Tranquillizza quindi i telespettatori, dichiarando che non è nulla di grave, tuttavia preferisce recarsi al pronto soccorso per farsi visitare. “Se non farò troppo tardi tornerò, altrimenti ci vediamo direttamente nella puntata di lunedì!” conclude la Zanicchi. Ilary Blasi e i presenti la salutano mentre Tommaso Zorzi la accompagna fuori. La Zanicchi, dunque, abbandona la puntata per sottoporsi ad accertamenti medici. La ritroveremo nella prossima diretta.

