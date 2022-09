Maltempo a Roma: 7 automobilisti bloccati sul lungotevere/ Inondazioni e tanta paura

Il maltempo che ha colpito l’Italia negli ultimi giorni, ed in particolare il centro sud, ha provocato non pochi disagi a Roma, per via dell’esondazione del Tevere. Come riferito da RomaToday, presso il quartiere Flaminio, sette auto con dentro conducenti e passeggeri sono rimaste bloccate mentre il fiume continuava a salire, colpa delle forti piogge che si sono abbattute su Roma nella giornata di ieri, provocando appunto non pochi disagi. Solo l’intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio, con i pompieri che hanno dovuto fare gli “straordinari” nella notte fra lunedì 26 settembre e oggi, martedì 27, precisamente presso il lungotevere Arnaldo da Brescia.

Sul luogo, come segnala RomaToday, sono interventi i vigili del fuoco e gli agenti del I gruppo Trevi della polizia locale di Roma attorno all’una della notte appena passata, all’altezza del civico 11, in una strada che ospita solitamente i tipici locali sulle chiatte e i barconi del Tevere. Ovviamente sul posto sono intervenuti gli uomini dei vigili del fuoco del personale fluviale e dei sommozzatori, e le persone rimaste intrappolate nelle sette auto sono state tutte tratte in salvo, senza che nessuno abbia riportato alcuna conseguenza, anche se, immaginiamo noi, visti i recenti drammatici fatti avvenuti nelle Marche, avranno vissuto momenti di forte paura.

MALTEMPO ROMA, AUTOMOBILISTI BLOCCATI SUL LUNGOTEVERE: ALLERTA GIALLA FINO A QUESTA SERA

La piena del Tevere è stata comunque monitorata costantemente dagli addetti ai lavori, a cominciare dagli agenti della polizia locale che da ieri pomeriggio hanno chiuso tutti gli accessi pedonali alle banchine del fiume con le pattuglie, sorvegliando poi quelle zone dove si potrebbero verificare delle criticità.

Ricordiamo che su Roma vi è in corso un’allerta gialla per piogge e temporali, scattata dalle prime ore del pomeriggio del 26 settembre, e che andrà avanti per le successive 36 ore, quindi almeno fino a questa sera. La speranza, ovviamente, è che non si verifichino altri disagi come quelli accaduti agli automobilisti bloccati sul lungotevere.

