Mamma di Marisa Laurito e malattia: “Avevo 25 anni quando è morta”/ “Per starle accanto ho mollato tutto”

Chi è la mamma di Marisa Laurito, morta quando l’attrice era molto giovane a causa di una malattia

Marisa Laurito, conosciuta per il suo talento e la sua versatilità sul palcoscenico, ha affrontato molte sfide nella vita, ma nessuna così devastante come la malattia della sua amatissima madre. L’attrice, all’età di 21 anni, aveva intrapreso la sua carriera nel mondo dello spettacolo, ma le cose non erano decollate come sperava. Tuttavia, quando la malattia colpì sua madre all’età di 24 anni, Marisa decise di mettere da parte la carriera per starle vicino.

Laurito ne ha parlato a lungo in un’intervista di qualche tempo fa a Vieni da Me, quando ammise di essere stata segnata da quel drammatico periodo: “Avevo 25 anni quando è morta. Era troppo giovane. È andata via troppo presto. È stato un trauma per me perché ero molto legata a lei. Ci amavamo molto. È mancata anche in un periodo molto brutto della mia vita, perché purtroppo non lavoravo. Ho mollato tutto per starle accanto. Questa malattia terribile è durata un anno.”

Marisa Laurito e il rapporto con la mamma: “Mi ha insegnato tanto”

Marisa Laurito ha descritto sua mamma come una donna eccezionale, per la quale provava sì un grande affetto, ma anche una grande stima. E questo non solo per il suo talento artistico, ma anche per le lezioni di vita che trasmetteva attraverso il suo esempio quotidiano. “Mamma era un’artista nell’anima. Nonostante fosse una pianista di talento, non poté intraprendere una carriera da concertista poiché si dedicò alla famiglia. Tuttavia, il suo amore per l’arte traspariva in ogni sua azione. Mi ha insegnato tanto“, sono state le parole dell’attrice.

Nonostante la perdita dolorosa, Marisa Laurito continua a sentire sua mamma, e più in generale i suoi genitori vicini. Il loro ricordo vive nel suo cuore in modo costante: “Credo che le persone care non ci abbandonino mai. Sono sempre con me, nel mio cuore, senza bisogno di visitare il cimitero. Il loro amore e la loro saggezza mi accompagnano costantemente.” sono state le sue parole.











