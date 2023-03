Mamma filma figlio che piange per i troppi compiti/ Video sfogo: “Ma i prof?”

E’ diventato virale ed ha fatto il giro del web il video di una mamma che ha ripreso il figlio in lacrime e disperato per via dei troppi compiti assegnatigli. La madre in questione, come si legge su Orizzontiscuola.it, si chiama Emma Guiducci, e il filmato è stato postato su TikTok scatenando non poche reazioni. Di fatto la donna si è sfogata verso gli insegnanti, accusandoli di dare troppi compiti al figlio e impedendo allo stesso di godersi il suo tempo libero come è giusto che sia. “Questa è la collaborazione scuola-famiglia? – domanda la mamma in video – non si può fare niente. Non mi interessa se avete 20 alunni, ve la dovete vedere voi. Io chiedo a questi maestri se è normale che mio figlio si svegli alle 6 e mezza del mattino e si ritrovi il pomeriggio con tre-quattro compiti da dove fare, senza poter fare sport o altro”.

Tantissimi coloro che sono intervenuti sui social, fra chi ha voluto sostenere la mamma del figlio oberato dai troppi compiti condividendo esperienze simili, e chi invece l’ha criticata. La madre dello studente disperato ha voluto risponde ai suoi follower attraverso una serie di clip per chiarire meglio la faccenda e specificando anche che non stava urlando contro il figlio, come qualcuno aveva ipotizzato.

MAMMA RIPRENDE FIGLIO CHE PIANGE PER I TROPPI COMPITI: “NON STAVO URLANDO CON LUI…”

“Mi sono sentita dire ‘Non si urla davanti ai bambini’. Io non stavo urlando – ha specificato a riguardo contro mio figlio”. E ancora: “Spesso chi critica in fondo sta criticando se stesso. Distorce il messaggio che stai cercando di fare passare, è un cane che si morde la coda. Lì divento altezzosa e classista e li guardo dall’alto in basso come guardi la pattumiera”.

Un filmato che magari potrebbe non essere condiviso nei modi ma che pone senza dubbio una riflessione sul tema. Spesso e volentieri la questione dei troppi compiti viene sollevata dai genitori degli alunni, ma sarebbe stato forse più utile per la donna provare ad avere un dialogo diretto con gli insegnanti, anche se non è ben chiaro se la stessa abbia già tentato questa via o meno. In ogni caso il video della mamma è riuscito nel suo intento che era quello di arrivare a più persone possibile visto che è stato ripreso praticamente da ogni quotidiano.

Addirittura 3/4 compiti?!?! Se li avesse fatti lei, all'epoca, ora saprebbe esprimere un concetto in maniera più chiara, senza sbraitare…e, a quanto pare, n9n ha fatto nemmeno sport! pic.twitter.com/9nIi6a3f9y — Mr.Cily (@CCiliberto80) March 14, 2023













