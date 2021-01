Mamma ho allagato la casa/ Su Italia 1 il film con Mike Weinberg (oggi, 14 gennaio)

Mamma ho allagato la casa sarà trasmessa su Italia 1 per la seconda serata di oggi, giovedì 14 gennaio, a partire dalle ore 23:30. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2002 che rappresenta il quarto capitolo della saga di Mamma ho perso l’aereo. Il film è stato prodotto dalla Twentieth Century Fox in collaborazione con altre case cinematografiche con la regia affidata a Rod Daniel mentre il soggetto e la sceneggiatura sono frutto del lavoro di Debra Frank e Steve L. Hayes. Il montaggio è stato eseguito da John Coniglio e Michael A. Stevenson, le musiche della colonna sonora sono di Teddy Castellucci e nel cast sono presenti Mike Weinberg, Jason Beghe, Clare Carey, Erick Avari, Missi Pyle e French Stewart.

Mamma ho allagato la casa, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Mamma ho allagato la casa. I genitori di Kevin dopo tante problematiche, hanno deciso di separarsi e divorziare per poter avere delle vite più adatte alle proprie esigenze. Kevin ha deciso di andare a vivere con la madre anche in virtù della decisione del giudice, ma di tanto in tanto deve passare le vacanze con il padre, in particolar modo questo accade in virtù delle festività natalizie. Lui cerca sempre di evitare di condividere un periodo insieme al padre per quanto possibile in virtù della presenza di suo fratello Buzz che continua a prenderlo in giro. Per il periodo di Natale Kevin va dal padre e si ritrova in una lussuosa villa di proprietà della nuova compagna del padre stesso. Inizialmente, questa avventura si dimostra molto divertente per lui anche in virtù dei tanti agi fino a che non si ritrova nuovamente ad avere a che fare con dei pericolosi banditi, in particolare un uomo di nome Marv insieme alla moglie Vera. L’obiettivo dei due ladri è ovviamente quello di svaligiare quella lussuosa abitazione, ma ancora una volta Kevin decide di fermarli e sceglie una trovata piuttosto singolare allagando la casa.

Quando però i genitori fanno ritorno, in particolare il padre insieme alla compagna pensano ad un guaio combinato dal figlio e soprattutto non credono alla storia secondo la quale ci sarebbero stati dei pericolosi ladri. Il bambino viene messo in punizione ma, in virtù del giorno di Natale viene perdonato per cui può aiutare il padre e la compagna nel montare l’albero. Inoltre, riceve dalla compagna del padre un giocattolo particolare, un set da spia. Questo accresce la voglia del ragazzo di portare avanti delle vere e proprie indagini per scoprire quello che è effettivamente accaduto anche perché si convince che il maggiordomo possa essere un complice dei ladri. Il giorno seguente insieme al padre e alla compagna, Kevin deve prendere parte ad un importante ricevimento in cui sono presenti anche un principe e la sua famiglia. Il bambino ad un certo punto individua tra i camerieri anche i due ladri i quali stanno cercando di rapire il principe. Toccherà ancora una volta a Kevin occuparsi della vicenda e sventare il tentativo di rapimento da parte dei malviventi.



