Mamma ingiustamente separata da figli, nel 2003 come Bibbiano/ Via a indagini, Moige…

Il Moige (Movimento Italiano Genitori) ha denunciato la vicenda di una mamma ingiustamente separata dai figli del 2003: un caso che somiglia a quelli denunciati a Bibbiano nel 2018. I piccoli, per motivi non ben chiari, sono stati portati via dalla famiglia di origine e successivamente separati. Per dieci anni sono stati costretti a vivere lontani dai propri affetti. Uno è stato affidato ad una poliziotta, mentre l’altro ad una educatrice. La Procura ha aperto una indagine per comprendere se ci siano state, come si teme, delle irregolarità nel procedimento.

TuttoFood torna a Milano nel 2023/ Il programma all'insegna della sostenibilità

A finire nel registro degli indagati sono state le due donne che hanno beneficiato dell’affido, nonché le assistenti sociali e le neuropsichiatre che seguirono il caso. Una delle psicologhe che se ne occupò, successivamente, sarebbe stata coinvolta anche nell’inchiesta di Bibbiano. La sensazione dunque è che i due bambini, adesso adulti, siano state le ennesime vittime di questo meccanismo brutale.

Ultime notizie/ Oggi ultim’ora benzina: Meloni “taglio accise con ricavi Iva greggio”

Mamma ingiustamente separata da figli, nel 2003 come Bibbiano: il commento del Moige

Il Moige, attraverso un comunicato, si è detto “sconvolto” per quanto vissuto dalla mamma ingiustamente separata dai figli nel 2003, proprio come le tante di Bibbiano. “Uno strazio enorme per questa madre, che si è vista sottrarre i due figli ingiustamente. A peggiorare il quadro, i minori sono stati a loro volta separati, per essere affidati ad estranei, allontanandoli da ogni affetto familiare. Sono episodi intollerabili”, ha affermato il direttore generale Antonio Affinita.

“Chi risarcirà i bambini di una infanzia privata dall’amore genitoriale e fraterno?”, si domanda. “È bene ricordare che l’allontanamento dai genitori deve essere una extrema ratio, veramente estrema, privilegiando soluzioni familiari e, se necessario, supportando i genitori affinché possano superare gli eventuali ostacoli. L’istituto sia, come, peraltro, prescrive la norma, solo una extrema ratio. Il danno provocato a questi minori e alla loro famiglia è impossibile da risarcire. Mi auguro che venga fatta luce su questa deprecabile vicenda, accertando tutte le responsabilità, e che episodi simili non si ripetano mai più”, ha concluso.

Million Day, numeri vincenti/ Estrazione del 12 gennaio 2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA