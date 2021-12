Mamma Manila Nazzaro, sorpresa della al GF VIP/ “Non mi ha mai lasciato sola”

Manila Nazzaro ritiene la sua mamma un vero e proprio punto di riferimento nella sua vita. Per questo motivo, dopo quasi cento giorni dentro la casa del Grande Fratello VIP, potrà finalmente rivederla e gustarsi un’inaspettata sorpresa. Manila Nazzaro e sua madre sono sempre state molte unite. Quest’ultima, in uno dei periodi più complicati nella vita della figlia, non ha mai smesso di starle vicino. E la concorrente gieffina, orgogliosa del loro rapporto speciale, ha sempre sottolineato la solidità del loro legame.

Manila Nazzaro vs Lulù Selassiè "di Vip non avete niente"/ "Non giudicare mai la vita e i dolori degli altri"

Nel 2017, dopo la rottura con Francesco Cozza, il suo ex marito, la Nazzaro aveva scritto parole importanti per la mamma e più in generale per tutta la sua famiglia: “Il mio anno difficile oggi ha messo un punto. Un capitolo difficile e doloroso arrivato al capolinea. Accanto a me poche persone che non mi hanno mai lasciato sola. I miei genitori e gli amici più stretti. Loro sono stati per l’ennesima volta la mia ancora di salvataggio”.

Carmen Russo eliminata dal Grande Fratello Vip?/ Questa volta rischia grosso...

Manila Nazzaro “riabbraccia” sua mamma al Grande Fratello VIP

Grande attesa dunque per la sorpresa che attende Manila Nazzaro. L’incontro di questa sera al Grande Fratello VIP sarà l’occasione per dimostrarsi, ancora una volta, l’amore che mamma e figlia provano l’una nei confronti dell’altra. Ma nella vita di Manila non c’è solo la madre, ma anche il padre Gianmarco, su cui ha sempre potuto contare e che ha rivestito una figura molto importante. I fan non vedono l’ora di assistere alla dolce reunion in diretta, curiosi di vedere la reazione della concorrente gieffina, che spesso – anche al Grande Fratello VIP – ha menzionato l’eleganza, il fascino e lo spessore della sua mamma.

LEGGI ANCHE:

Manila Nazzaro/ Katia Ricciarelli contro la sua nomination: "Sei il perno della casa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA