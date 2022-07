Mamma o papà?/ Su Italia 1 il film con Paola Cortellesi e Antonio Albanese

Mamma o papà?, film di Italia 1 diretto da Riccardo Milani

Mamma o papà? è un film è un’esilarante e nel contempo macabra commedia del 2017 che andrà in onda su Italia 1 oggi, 19 luglio, a partire dalle 21,20. La regia del film è di Riccardo Milani, mentre il cast comprende: Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Matilde Gioli, Carlo Buccirosso, Claudio Gioè, Stefania Rocca, Anna Bonaiuto, Luca Angeletti e Roberto De Francesco.

Il film è un remake del film francese Papa ou maman del 2015 e segna la prima collaborazione tra i due attori principali, Paola Cortellesi e Antonio Albanese. In seguito hanno preso parte ai film: Come un gatto in tangenziale e Come un gatto in tangenziale 2, ritorno a Coccia di Morto, entrambi diretti sempre da Riccardo Milani, nella realtà marito di Paola Cortellesi.

Mamma o papà? La trama del film

La vicenda di Mamma o papà? è incentrata su Valeria e Nicola, una coppia sposata da 15 anni che ha deciso, in comune accordo di separarsi, prima che la situazione tra loro degeneri. I due sono d’accordo su tutte le decisioni da prendere, case, alimenti e persino sull’affidamento congiunto dei figli, ma le cose degenerano proprio mentre stanno per comunicare la notizia ai loro tre figli. Infatti, ad entrambi, viene offerto di partire per lavoro e affrontare una grande opportunità lavorativa.

Valeria decide di rinunciare per star vicino ai figli, ma quando scopre che il marito Nicola ha una relazione con una infermiera molto più giovane di lui, decide di vendicarsi e di accettare il suo nuovo incarico. Per questo, si pone di fronte a loro un nuovo dilemma e cioè con chi debbano stare i figli nel periodo in cui entrambi saranno costretti ad allontanarsi per questioni lavorative? Nicola e Valeria pregni di collera uno nei confronti dell’altro, non riescono a prendere una decisione e pertanto saranno proprio i figli a scegliere se stare con mamma o papà. Inizia così una vera e propria guerra ricca di colpi di scena, la cui posta in gioco è proprio l’opposto di quella che solitamente si viene a creare. Infatti, entrambi lottano affinché non ottengano l’affidamento dei ragazzi e che scelgano l’altro genitore.

