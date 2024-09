Mamma Shaila Gatta, chi è la signora Luisa: la confessione sulla figlia

Nella vita di Shaila Gatta la mamma Luisa ha sempre occupato un posto in prima linea, la signora Luisa si è espressa nei giorni scorsi tornando su una questione di grande attualità, la storia finita con l’ex fidanzato della ragazza, il signor Rizzo, che ha svelato come nella sua vita abbia avuto un’influenza negativa: “La relazione di mia figlia con il signor Rizzo risale a oltre dieci anni fa, e mi chiedo come mai abbia deciso di esporre la sua verità proprio ora che mia figlia è nella Casa del Grande Fratello!”

La mamma di Shaila Gatta ha sempre contribuito alla crescita della figlia, lavorando come sarta a casa, come confessato di recente dalla stessa ex velina di Striscia la notizia, mentre il padre lavora come autista.

Shaila Gatta mamma, la confessione: “I miei mi davano dei soldi ogni mese”

Riguardo al suo passato, la ballerina ed ex velina di Striscia la notizia Shaila Gatta ha raccontato in alcune occasioni i sacrifici fatti dai suoi genitori per permetterle di fare carriera nel mondo del ballo, proprio lei che è poi arrivata fino al bancone di Striscia la notizia e collezionato tante altre avventure sul piccolo schermo, come ad esempio quella alla conduzione di Paperissima Sprint: “Dormivo su un materasso gonfiabile, tenevo la valigia aperta per gli abiti. I miei mi davano 400-500 euro al mese, mangiavo pasta e fagioli o pasta e pomodorini per settimane” ha raccontato sulla mamma Shaila Gatta e più in generale sul rapporto con i genitori.

Riguardo al nome scelto e sulla mamma Shaila Gatta si è lasciata andare a una curiosa confessione: “Mia sorella, Jessica, aveva chiesto a mia madre una sorellina che avesse quel nome e facesse la ballerina” ha svelato Shaila confermando dunque che la mamma ha deciso di accontentare la sorella.