Mamma Sophie Codegoni vs Gianmaria Antinolfi/ “Figlio del nulla”, foto con l’ex Greta Mastroianni

Cosa ne pensa la mamma di Sophie Codegoni, Valeria Pasciuti, di Gianmaria Antinolfi, l’imprenditore napoletano che si è detto interessato all’ex tronista al punto da lasciare la fidanzata Greta Mastroianni? Al momento non ci è dato sapere, ma qualche settimana fa la donna si era espressa con alcune sue Instagram Stories, esprimendo il suo punto di vista non del tutto positivo sul conto del Vippone. In un messaggio social indirizzato alla figlia, la donna aveva criticato duramente l’atteggiamento di Gianmaria ed aveva tentato di spronare la ragazza, motivandola e rimproverandola su alcuni aspetti che non avrebbe particolarmente gradito.

La signora Pasciuti aveva provveduto a dare alcuni validi consigli a Sophie, invitandola a farsi conoscere di più ed a fumare meno, ma anche a dare una mano in più in casa: “Aiuta di più. Vai a letto un po’ prima per essere attiva la mattina. Tira fuori la tua simpatia e la tua dolcezza. Cerca una figura materna che addolcisca le vipere lì dentro”, aveva detto. La madre aveva auspicato di poter vedere la figlia “meno impostata”, consigliandole di cambiare l’acconciatura dei capelli al fine di far vedere il suo splendido viso.

Mamma Sophie Codegoni vs Gianmaria Antinolfi: poi il selfie con Greta Mastroianni

Se in un primo momento la mamma di Sophie Codegoni aveva dedicato tutta la sua attenzione alla figlia con i relativi consigli, successivamente non era mancato l’attacco durissimo a Gianmaria Antinolfi, che aveva definito uno “sconosciuto, vestito da cafone, che non parla l’italiano”. Sul suo conto la donna non avrebbe avuto parole clementi, tanto da aver definito la presenza dell’imprenditore nella Casa del Grande Fratello Vip solo “per aver venduto una paparazzata con una splendida donna, ora madre, sfruttando la sua celebrità a sua insaputa e di quelle altre starlette che racconta di essersi “fatto””, definendolo un “figlio del nulla”.

Dalle parole della madre di Sophie Codegoni si intuiva il riferimento a Belen Rodriguez, mentre con “starlette” molto probabilmente si riferiva a Soleil Sorge e Dayane Mello. Le parole di Valeria Pasciuti, scritte qualche tempo fa, sono tornate in auge solo in queste ultime ore e molti utenti Twitter ed Instagram, oltre a condividerle, hanno sottolineato un altro aspetto curioso della vicenda: la mamma di Sophie Codegoni si sarebbe fatto un selfie con Greta Mastronianni, ex di Gianmaria Antinolfi. Quest’ultima ha poi postato lo scatto nelle sue Instagram Stories con tanto di tag ed emoji a forma di cuore. A Gianmaria sarà mostrato tutto ciò?

