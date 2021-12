Mamma Sophie Codegoni vs Jessica/ “Lei tra mia figlia e Basciano? Si commenta da sé”

Jessica Selassié è sempre più tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ed a notare l’insistente vicinanza della principessa etiope all’ex corteggiatore e tentatore è stata anche la madre di Sophie, Valeria Pasciuti. A quanto pare, in tanti avrebbero fatto notare alla donna l’eccessiva intromissione di Jessica nella conoscenza tra i due ragazzi. La Selassié, di contro, sta tentando in tutti i modi di attirare l’attenzione del Vippone che tuttavia sembra ormai essere sempre più attratto dall’ex tronista di Uomini e Donne.

Alla luce delle tante segnalazioni, la mamma di Sophie ha deciso di esprimersi attraverso le sue Instagram Stories dando anche il suo personale punto di vista su ciò che sta accadendo all’interno della spiatissima Casa di Cinecittà. La donna ha quindi postato una foto in cui si vedono Alessandro e Sophie a letto insieme e a pochi centimetri da loro Jessica. “Tantissimi di voi mi state chiedendo cosa penso di questa foto e del fatto che Jessica è sempre attaccata a Sophie e Alessandro!”, ha commentato la mamma della Codegoni.

La mamma di Sophie Codegoni dice la sua su Jessica Selassié

La mamma di Sophie Codegoni, Valeria Pasciuti, ha lasciato ai suoi follower la possibilità di interpretare liberamente il suo punto di vista, limitandosi a scrivere: “Penso che questa foto e il suo comportamento si commenta da sola…”. Insomma, dalle poche parole della donna, pare proprio che la vicinanza di Jessica Selassié alla neo coppia del GF Vip sia poco gradita.

Intanto anche il pubblico social avrebbe iniziato a non gradire la presenza troppo invadente di Jessica che rappresenterebbe ormai un “terzo incomodo” tra Sophie e Alessandro, arrivando a mettersi in piedi davanti al loro letto e commentando, seppur con ironia: “mi sarei messa anche io ma non c’è posto”. Nonostante il rimprovero della sorella Lulù, che ha tentato di aprirle gli occhi sul mancato interesse di Alessandro nei suoi confronti – dichiarato dallo stesso a Signorini, il quale l’ha definita solo un’amica – Jessica continua imperterrita nel tentativo di far cadere Basciano nella sua rete. Ad impedirlo però potrebbe essere proprio la mamma di Sophie.

