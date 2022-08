“Mamma viene picchiata”/ Anzio, bambina di 10 anni denuncia papà violento: arrestato

Una bambina di 10 anni ha denunciato il papà poiché la mamma veniva picchiata da lui. L’episodio, come riportato da Repubblica, è avvenuto nel giorno di Ferragosto ad Anzio. La violenza tra le mura domestiche, in base a quanto ricostruito dagli inquirenti, era diventata quotidiana. In quella ricorrenza di festa, però, la piccola ha deciso di dire “basta” ed ha composto il numero del 112, senza esitare nel dire quello che stava accadendo nella sua abitazione nel centro del litorale romano.

“Mio padre sta picchiando la mamma, vi prego aiutateci”, queste sarebbero state le poche parole pronunciate mentre era chiusa nella sua stanzetta dopo che dall’altro capo del telefono un agente ha risposto alla sua richiesta di aiuto. La Polizia è immediatamente sopraggiunta nell’appartamento e si sono accertati del fatto che purtroppo la denuncia della bambina era reale. L’uomo, un quarantaquattrenne, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti aggravati in famiglia.

La bambina di 10 anni ha in questo modo salvato la mamma ed anche il fratello minore dalle ormai consuete violenze del padre. La vittima, all’arrivo della Polizia, presentava diverse ecchimosi sul volto, sul collo e sulle braccia. È stata portata al pronto soccorso per le necessarie cure. Le botte, in base a quanto riportato da Repubblica, erano arrivate al culmine di una lite scoppiata tra marito e moglie per motivi sentimentali. La donna era stata persino minacciata di morte davanti ai due figli. Finora non aveva mai trovato il coraggio di chiedere aiuto.

A farlo, per fortuna, è stata la piccola. È stato proprio grazie alla sua chiamata al 112, fatta di nascosto dopo che si era chiusa per paura nella sua stanzetta, che il padre violento è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti aggravati in famiglia. L’uomo è stato prontamente condotto in carcere e la misura cautelare è stata convalidata dal pm di turno.











