Mandava al Napoli?/ Calciomercato news, sfumato Emerson piace il terzino del Lille

Gli azzurri cercano da tempo un nuovo terzino sinistro ed in questo senso si colloca la possibilità di vedere Reinildo Mandava al Napoli da qui alla fine del calciomercato estivo. L’obiettivo principale sembrava essere stato individuato in Emerson Palmieri ma il Campione d’Europa ha deciso di provare un’avventura in Ligue 1 all’Olympique Lione e proprio nel campionato francese i partenopei avrebbero trovato l’elemento giusto da alternare al portoghese Mario Rui nel corso della stagione, ovvero Reinildo Mandava. Ventisettenne originario del Mozambico, Mandava ha il contratto in scadenza con il Lilla nel giugno del 2022, quindi fra meno di un anno. Un’altra opzione pareva essere Pervis Estupinan sebbene il Villarreal non sembri intenzionato a privarsi di un esterno mancino.

Le chances di vedere Reinildo Mandava al Napoli potrebbero dunque aumentare nel corso dei prossimi giorni. Nella passata stagione Mandava ha collezionato 35 presenze complessive tra campionato ed Europa League mentre nell’annata calcistica appena cominciata è stato impiegato già tre volte fra Ligue 1 e Trophée des Champions. Ricordiamo infine che pure il brasiliano Juan Jesus, tesserato da qualche giorno dopo esser rimasto svincolato, potrebbe esser schierato non solo come centrale di difesa ma anche appunto come terzino sinistro.

