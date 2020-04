Mandragora alla Juventus?/ Calciomercato, l’agente:”Ultima stagione con i friulani”

Una delle trattative bollenti che dovrebbero accendersi nella prossima finestra di calciomercato è certo il ritorno di Rolando Mandragora alla Juventus. L’ipotesi non è nuova ma è già stata ventilata negli ultimi giorni: e ad ulteriore conferma ci sono poi arrivate le ultime importanti dichiarazioni dello stesso agente del giocatore. Intervistato da Centro Suono Sport, infatti il procuratore del centrocampista, Andrea Carnevale, ha affermato sul destino del suo assistito: “E’ un ragazzo straordinario con una grandissima personalità, penso sia il suo ultimo anno a Udine perché dovrebbe tornare alla Juve”.

Salvo quindi grandi scossoni (possibili visto anche il clima di grande incertezza per l’emergenza coronavirus), Mandragora dunque dovrebbe fare ritorno alla Juventus, salutando di fatto dopo due stagioni l’Udinese: la Vecchia signora deciderà dunque di usufruire il diritto di ricompra sul giocatore, che pure è stata fissata a 26 milioni di euro, cifra affatto trascurabile.

MANDRAGORA ALLA JUVENTUS? PARECCHI CLUB IN CODA

Sarà dunque Mandragora alla Juventus nella prossima stagione? Si è no: se è vero che la Vecchia Signora pare intenzionata ad esercitare il diritto di ricompra del centrocampista dell’Udinese, sborsando pure una cifra notevole, non è detto che il destino del giocatore classe 1997 sia già alla corte di Sarri. Certo il profilo è più che interessante e il tecnico campano potrebbe venir invogliato a metterlo alla prova: pure non è da escludere che la dirigenza voglia subito rigirare nel mercato il suo cartellino. Dopo tutto Mandragora è profilo quanto mai accattivante per la prossima finestra di calciomercato, e pure lo stesso agente del giocatore non ha negato che vi sono parecchi club pronti a mettersi in fila. Per la precisione Carnevali ha aggiunto: “Ha sicuramente diverse offerte, diventerà un grande calciatore. La Roma? Per i giallorossi potrebbe essere un profilo interessante”. Staremo a vedere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA