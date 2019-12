Diretta Udinese Bologna/ Streaming video Rai: bel match al Friuli (Coppa Italia)

Udinese Bologna, in diretta dallo stadio Friuli-Dacia Arena di Udine, è la partita in programma alle ore 21.00 di questa sera, mercoledì 4 dicembre 2019. Siamo al quarto turno preliminare della Coppa Italia 2019-2020: si tratta di una gara secca (dunque in caso di necessità si disputeranno anche tempi supplementari e calci di rigore) e già sappiamo che la vincitrice di Udinese Bologna affronterà agli ottavi la Juventus in una trasferta di lusso allo Stadium. La Coppa Italia potrebbe essere un interessante diversivo dal campionato, che però certamente il Bologna può affrontare con maggiore serenità dopo l’impresa di Napoli che ha fatto felice Sinisa Mihajlovic e ha reso decisamente migliore la posizione in classifica dei rossoblù felsinei. L’Udinese è due punti dietro e arriva dalla batosta incassata dalla Lazio all’Olimpico, tuttavia è anche vero che i friulani di Luca Gotti giocheranno in casa, vantaggio naturalmente mai da trascurare in una gara secca come quella di oggi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

L’appuntamento con la diretta tv di Udinese Bologna sarà su Rai Sport + HD, il canale numero 57 del telecomando che trasmetterà tutte le partite in programma oggi per la Coppa Italia. Di conseguenza, segnaliamo che sarà a disposizione anche la diretta streaming video gratuita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE BOLOGNA

Inevitabile turnover nelle probabili formazioni di Udinese Bologna. Luca Gotti potrebbe rilanciare ad esempio i vari De Maio, Opoku e Ter Avest in difesa, così come Barak e Fofana a centrocampo, mentre nel reparto offensivo scalpitano i vari Pussetto, Lasagna e Teodorczyk, dunque è facile ipotizzare una formazione di partenza che sia quasi completamente diversa da quella di domenica in campionato. Discorso simile si potrebbe fare anche per Sinisa Mihajlovic, senza dimenticare che nel caso del Bologna chi è entrato dalla panchina a Napoli – e dunque potrebbe essere favorito oggi – ha già avuto un peso determinante per l’impresa al San Paolo (vedi Svanberg e Skov Olsen). Mbaye, Krejci e Destro sono altri nomi forti per una squadra che dovrebbe essere diversa per almeno sei undicesimi da quella di partenza domenica.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Udinese Bologna basandoci sulle quote offerte dall’agenzia Snai. C’è grande equilibrio sulla carta, dal momento che il segno 1 vale 2,60 mentre per il segno 2 si arriva a quota 2,65, infine l’ipotesi più remunerativa per gli scommettitori è il segno X, che varrebbe 3,30 volte la posta in palio.



