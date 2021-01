Mandzukic al Milan: c’è l’accordo, i dettagli/ Calciomercato: domani visite mediche

Mario Mandzukic sta per diventare un giocatore del Milan. L’ex attaccante della Juventus ha raggiunto un accordo con il club rossonero per rinforzare l’attacco di Stefano Pioli. L’intesa è per 18 mesi: 6 mesi garantiti, più altri 12 che si rinnoveranno automaticamente in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League. A rivelare i dettagli è calciomercato.com, secondo cui per quanto riguarda l’ingaggio l’accordo è di 1,8 milioni di euro fino alla fine della stagione. Il calciatore croato ora è atteso in serata a Milano, mentre domani sosterrà le visite mediche di rito, ultimo step prima di firmare il contratto che lo legherà al Milan. Non mancano i retroscena in merito all’arrivo di Mandzukic in rossonero. Pare che Zlatan Ibrahimovic abbia subito appoggiato la trattativa per Mandzukic, ritenendolo evidentemente congeniale al progetto rossonero. Dalla sua ha l’esperienza per far crescere i giovani talenti rossoneri, ma al tempo stesso ha grinta e qualità per dare ulteriore concretezza al reparto offensivo di Pioli.

MANDZUKIC AL MILAN: MARIO PRONTO A STUPIRE…

La macchina organizzativa del Milan è in moto per accogliere Mario Mandzukic a Milano. L’attaccante croato è stato descritto molto carico in vista di questa nuova avventura. L’ex Juventus era rimasto svincolato dopo la fine del rapporto con Al-Duhai, quindi aspettava l’occasione giusta per rimettersi in gioco. Il Milan lo ha convinto a tornare in Italia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’accelerazione nella trattativa per Mandzukic è stata data anche in seguito alla notizia della positività al Covid di Hakan Calhanoglu. Il reparto offensivo, già in emergenza, ha perso un’altra pedina, quindi serviva un rinforzo immediato. Le riserve sono state sciolte proprio nella mattinata di oggi. Secondo Gianluca Di Marzio, la dirigenza del Milan ha preso subito contatti con gli intermediari per chiudere l’affare. Peraltro, pare che Mandzukic sia già in forma: il croato è convinto di poter stupire subito tutti a Milanello.



