Maneskin/ Dopo il successo del tour “Il ballo della vita” debuttano al Battiti Live

Il successo dei Maneskin, stasera a Battiti Live, ha travalicato i confini italiani riuscendo a imporsi anche in altri paesi. In occasione del loro tour “Il ballo della vita” il gruppo ha fatto tappa a Bellinzona, in Svizzera, lo scorso 27 luglio. L’evento si è tenuto presso la Corte Interna del Castelgrande e ha visto una straordinaria cornice di pubblico. La scaletta ha visto alternare brani legati al loro primo, e per il momento unico, disco “Il ballo della vita” e anche alcuni dei nuovi brani. Inoltre si sono esibiti anche con “Chosen”, il brano che avevano portato alle audizioni di X Factor, e i due singoli successivamente prodotti cioè “Morirò da re” e “Torna a casa“.

Maneskin: quell’incrocio con Salmo

I Maneskin, ospiti stasera di Battiti Live, hanno fatto parlare molto di loro per la scelta curiosa di esibirsi in un concerto a staffetta con Salmo. L’evento è andato in scena il 19 luglio scorso per il Lucca Summer Festival e ha portato a confrontarsi sul palcoscenico rock e hip-hop in una variegata catena di emozioni. I Maneskin sono partiti per primi, seguiti poi da Salmo in un continuum piuttosto particolare e soprattutto inedito. Un estate piena di emozioni per il gruppo che si era esibito già precedentemente a Barcellona, il 14 luglio, e che poi sarà protagonista a Macerata, Parigi e Sesto San Giovanni.

Maneskin: una ventata di aria fresca…

Il merito dei Maneskin è stato quello di portare una ventata di aria fresca nel mondo della musica italiana. Il giovane gruppo ha poi dimostrato di avere le caratteristiche giuste per stupire tutta l’Europa. Non solo Italia per loro, ma anche tanti appuntamenti europei come quelli di Barcellona, Bellinzona e Parigi. Un successo che li ha portati a iniziare a cantare in inglese, cosa che avevano fatto molto bene già alle audizioni del talent show targato Sky dove avevano portato Chosen. Sarà interessante vedere quale canzone porteranno del loro vastissimo repertorio. I Maneskin sono molto attivi anche sui social network dove ricevono costantemente l’affetto del loro pubblico.

