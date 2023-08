Maneskin, esce il nuovo singolo Honey! (Are U Coming?) / Le reazioni al primo teaser

Maneskin si preparano per il rilascio del nuovo singolo: l’audio snippet di Honey! (Are U coming?)

Complice il successo di risonanza internazionale che li vede protagonisti nel mondo, i Maneskin si preparano per delle importanti novità, al suono di Honey! (Are U coming?) e il Rush World Tour. Ebbene sì la pop rock band made in Italy, vincitrice del Festival di Sanremo con il brano Zitti e buoni, si prepara per il rilascio del nuovo singolo fissato per la data del 1° settembre 2023, in vista della partenza del nuovo tour mondiale che vedrà la band di Damiano David impegnata alle prese con i live che li attende in tutto il globo.

Nel mezzo dell’attesa generale per il rilascio del nuovo singolo Honey! (Are U coming?), intanto, i Maneskin condividono con il popolo del web un post, che contiene lo snippet dell’audio del brano che li vedrà al nuovo debutto sulle piattaforme musicali nel prossimo mese. Via social, in particolare l’audio teaser del singolo prossimamente in uscita mette a segno un tripudio di interazioni del web, perlopiù di consenso degli utenti, che palesano di apprezzare particolarmente l’assaggio dei 30 secondi in anteprima di Honey! (Are U coming?).

Il successo dei Maneskin supera i confini dell’Italia, nel mondo

D’altro canto c’é chi si sarebbe auspicato per la band un nuovo debutto in lingua italiana. Tuttavia, il rilascio del brano in arrivo giunge unitamente anche ad un’altra notizia, quella del nuovo grande traguardo in musica, per i Maneskin. La band è infatti in nomination per la prossima edizione degli Mtv Video Music Awards, nella categoria Best Rock e con la loro canzone The Loneliest.

All’evento musicale di risonanza internazionale, previsto al Prudential Center nel New Jersey per il 12 settembre, i Maneskin sono in competizione con artisti di fama internazionale come i Foo Fighters, i Metallica, i Muse e i Red Hot Chili Peppers.

Con il video della canzone I wanna be your slave, ai VMA 2022, la band si aggiudicava il record come la prima proposta musicale italiana a conseguire il Best alternative video, con “I wanna be your slave”.

A settembre, inoltre, la band regalerà ai fan dei live con Rush! World Tour, tournée nel mondo che vedrà i membri dei Maneskin esibirsi nelle maggiori arene di Nord America, Sud America, Giappone, Uk e tutta Europa.

