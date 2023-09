Maneskin: Honey è il nuovo singolo/ Video: la band romana si esibisce in diretta streaming in tutto il mondo

I Maneskin presentano il nuovo singolo Honey

I Maneskin sono ufficialmente tornati. Dopo aver trionfato con i primi concerti negli stadi italiani, in attesa di volare nuovamente in ogni angolo del mondo per il nuovo tour, i Maneskin hanno pubblicato il nuovo singolo dal titolo “Honey”. Un brano annunciato a metà agosto e che aveva scatenato l’entusiasmo dei fan che avevano fatto partire il countdown ufficiale che si è concluso allo scoccare della mezzanotte del primo settembre quando il brano è diventato disponibile su tutte le piattaforme digitali. La giovane band romana non si è limitata ad annunciare l’uscita del singolo sui social, ma ha scelto di presentarlo con un evento speciale trasmesso in tutto il mondo.

Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi hanno così regalato ai milioni di fan un mini live dal Gazometro di Roma. Una diretta streaming trasmessa su tutti i canali social della band e che è stata seguita da migliaia di fan collegati da tutto il mondo.

Maneskin: agli MTV VMA 2023 con il nuovo singolo Honey

La diretta streaming dei Maneskin è cominciata con un countdown ufficiale. Poi via allo spettacolo con Damiano David che, rivolgendosi al suo pubblico, dice: “Questa è una notte speciale”. Poi via al live. Lo show comincia con uno dei brani più amati dai fan della band ovvero “Beggin”. Poi spazio a “I wanna be your slave”. «Grazie a tutti per essere qui in questo streaming live, è una notte molto speciale — ha detto in inglese — suoneremo per la prima volta dal vivo il nostro nuovo singolo “Honey! (Are u coming?)” e siamo molto molto emozionati, non vediamo l’ora di suonarla live per voi nel tour che inizierà molto presto», le parole di Damiano.

La band è attesa da una serie di appuntamenti importanti. Il 12 settembre si esibirà agli MTV VMA 2023 proprio con il brano Honey e sarà impegnata in un tour mondiale che toccherà l’Australia, il Giappone, Nord America, Sud America (Argentina, Brasile, Cile e Colombia) ed Europa.

