Maneskin, il perizoma agli MTV VMA divide/Christian De Sica al veleno: “Damiano chi?”

MTV Video Music Awards 2022, il perizoma di Damiano David fa discutere e Christian De Sica interviene

La serata degli MTV Video Music Awards 2022, ovvero la 39esima edizione dello show americano di premiazioni nato come risposta ai Grammy Awards e dedicato alla discografia, i video e le personalità musicali di spicco, sarà ricordato per un record tutto made in Italy dei Maneskin e anche per i look del gruppo finiti nel mirino del web, in particolare dell’ironia di Christian De Sica.

Maneskin "sfacciati" agli MTV Video Music Awards/ Il traguardo dopo il caso censura

La band glam-pop-rock, vincitrice di Sanremo 2021 e agli Eurovision Song Contest 2021 con il brano Zitti e buoni, ha intrattenuto gli spettatori di tutto il mondo apparendo all’evento made in USA e in rappresentanza dell’Italia in diversi ruoli: il quartetto iconico ha stregato i fotoreporter dettando tendenza con i look più eccentrici, tra cui in particolare gli outfit audaci del frontman Damiano David e la musicista Victoria De Angelis, si è esibito sulle note dell’adrenalinica Supemodel, riservando agli spettatori emozioni al cardiopalmo e ha ricevuto il Best Alternative, ovvero il premio come miglior Alternativa musicale per il lavoro di I wanna be your slave, conseguendo così un importante record.

Christian De Sica ironizza su Damiano David in perizoma/ "Toni Brando tutta la vita!"

La band si è infatti affermata come la prima formazione musicale a ricevere un premio agli MTV Video Music Awards, propriamente definito come “moonman”. Eppure non sono mancate delle polemiche rispetto all’apparizione tv dei Maneskin agli Mtv Video Music Awards 2022, sollevate in particolare dal fandom dei quattro artisti, che hanno tacciato la produzione dell’evento di aver rovinato la performance del quartetto per aver “in qualche modo condizionato la diretta con inquadrature da lontano e sul pubblico”. Dunque l’accusa avanzata alla produzione MTV è quella di aver penalizzato i Maneskin con una censura dei look di Damiano e Victoria: sul palco il frontman ha sfoggiato un perizoma black che ha evidenziato il suo lato B e la musicista ha optato per un outfit a monospalla per cui ne è conseguita per lei un’uscita di seno sul palco, particolari della performance dei Maneskin quest’ultimi che sono ora molto dibattuti.

MTV Video Music Awards 2022: vincitori e premi/ Anitta Best Latin, Maneskin da record

E se da una parte i fan supportano in pieno quella che MTV news su Twitter ha definito la performance più “sfacciata” degli MTV Video Music Awards, targata Maneskin, dall’altra parte c’è chi invece ritiene in rete che la chiacchieratissima esibizione sia all’insegna della volgarità. Tra i vari commenti social giunti sul conto dei Maneskin, intanto, emerge in particolare un post pubblicato da Christian De Sica, in cui l’attore fa un paragone tra un ruolo che ha interpretato in passato e il leader del gruppo tanto discusso in questi giorni.

La stoccata ironica di Christian De Sica vs. Damiano David dei Maneskin

“Damiano chi? Toni Brando tutta la vita”, scrive testualmente l’attore, a corredo di un’immagine che lo ritrae mentre indossa un succinto perizoma nero di Toni Brando, la cui caption incorporata poi riporta il seguente messaggio di descrizione del post, in aggiunta: “Un trasgressivo Damiano dei Maneskin manda in delirio i fans agli MTV Music Awards”. Insomma De Sica sembra voler rivendicare la paternità dell’idea originale di sfoggiare il perizoma total black con non-chalance, per la serie “l’ho fatto io prima…”. E com’era prevedibile che accadesse il post di Christian De Sica all’insegna dell’ironia ha fatto incetta di interazioni social, tra cui in particolare abbondano i commenti degli utenti, come quest’ultimo che infiamma il paragone tra Cristian De Sica e Damiano David: “Morta, Christian De Sica ste cose le faceva prima lui…”.

