Maneskin imitati in Polonia: trionfo/ Video Zitti e buoni vince a Tale e Quale Show

È divenuto letteralmente virale il video dell’imitazione di Damiano David, frontman dei Maneskin, effettuata dall’attore Chris Cugowski nel corso di una puntata dell’edizione polacca di “Tale e Quale Show”. Una riproposizione delle esibizioni viste al Festival di Sanremo 2021 e all’Eurovision Song Contest che ha già conquistato tutti, sia per la somiglianza estetica e vocale del protagonista di questa performance, sia per la sua pronuncia praticamente perfetta dell’italiano, lingua molto distante dall’idioma parlato in Polonia.

Abusi al maneggio, la denuncia di 6 bambine/ “Inviava foto di lui nudo a ragazzine"

Il format locale, parente europeo del programma condotto ogni venerdì sera su Rai Uno da Carlo Conti, è denominato “Your Face Sounds Familiar” (“La tua faccia è familiare”), ha così portato numerosi utenti social del Belpaese a scoprire il talento e la bravura di Cugowski, ragazzo di soli 22 anni e figlio del celebre cantante Krzysztof Cugowski. Eppure, nonostante l’illustre precedente musicale in famiglia, lui non si è dedicato al canto, ai pentagrammi e alle sette note, bensì ha deciso di virare con decisione verso l’universo della recitazione, tanto da avere studiato presso l’Università di Winchester. In ogni caso, la voce non gli manca e l’intonazione nemmeno, tanto che la “sua” Zitti e Buoni ha letteralmente dominato e vinto la puntata più recente dello show polacco.

"Per Cina, Russia e Turchia l'Occidente è malato"/ Rampini: "Declino irreversibile"

MANESKIN IMITATI AL TALE E QUALE SHOW POLACCO: VIDEO VIRALE, SOLDI VINTI DONATI A UN OSPIZIO

Ovviamente, al termine della puntata, considerata la grande visibilità ottenuta dalla sua performance, l’attore Cugowski ha voluto celebrare su Instagram la sua interpretazione con i suoi fan: “Sapevo che questi 3 anni di studio dell’italiano alle medie sarebbero stati utili – ha rivelato –. Finora questa è la mia performance più impegnativa in questo show. Volevo davvero trasmettere l’atmosfera che i Maneskin creano durante le loro esibizioni e spero che almeno in una certa misura ci sia riuscito”.

Alessandro Venturelli: nuovi avvistamenti a Padova/ "Aveva addosso una giacca verde"