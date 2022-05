Maneskin, personaggio dell’anno ai Diversity Media Awards/ “Oltre stereotipi di genere”

Maneskin vincitori dei Diversity Media Awards 2022

I Maneskin hanno trionfato anche durante i Diversity Media Awards 2022, gli Oscar dell’inclusione organizzati ed ideati da Francesca Vecchioni, fondatrice della Fondazione Diversity, no-profit. L’obiettivo dell’iniziativa è quella di premiare personaggi e contenuti che durante l’anno si sono distinti sul tema dell’inclusione. Per questo motivo, la band rivelazione dell’ultimo anno è stata giustamente premiata con la seguente motivazione: “la forza e l’energia dirompente con cui si sono affermati a livello nazionale e internazionale andando oltre gli stereotipi di genere e lottando contro una tradizionale rappresentazione della mascolinità”.

Che dire: prosegue alla grande la carriera dei Maneskin, la band composta da Damiano David, Thomas Raggi, Ethan Torchio e Victoria De Angelis che dopo aver conquistato l’America torna in patria per ricevere un nuovo importantissimo riconoscimento.

Ma non finisce qui visto che Damiano David, Thomas Raggi, Ethan Torchio e Victoria De Angelis dei Maneskin in questi giorni sono approdati anche al Festival del Cinema di Cannes 2022 conquistando anche la cittadina francese. La band, infatti, ha presenziato in occasione del lancio del film “Elvis” diretto da Baz Luhrmann e interpretato da Tom Hanks. Si tratta di un biopic che racconta la vita di uno dei miti indiscussi della musica mondiale. La colonna sonora del film è stata affidata dalla band romana che ha interpretato “If I Can Dream”.

Proprio i Maneskin, intervistati a Cannes 2022, parlando del mito di Elvis Presley hanno detto: “Elvis ha creato il nostro lavoro, è stata la prima superstar in assoluto, è l’icona”. Inarrestabili i Maneskin proseguono la loro corsa nell’olimpo della musica mondiale: da “Zitti e buoni” fino al successo internazionale con “Coraline” e l’ultimo singolo “Supermodel”. Una cosa è certa: qualsiasi cosa facciano, la band romana dimostra di meritarsi tutto il successo ottenuto in questo anno e mezzo!

